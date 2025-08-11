WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Folha Popular
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Niederle
Sala
Câmara

Hugo Motta promete prioridade a medidas para proteger exportadores e defende diplomacia

Objetivo é reduzir danos provocados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos

11/08/2025 15h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Acervo Câmara dos Deputados
Acervo Câmara dos Deputados

Em entrevista à Veja , o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (11) que deve dar prioridade às medidas do governo para proteger a economia e exportadores atingidos pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. "Estamos aqui de prontidão para agir imediatamente, para garantir que esses danos possam dirimidos e os impactos possam ser diminuídos", afirmou.

Hugo Motta também defendeu o diálogo diplomático para solucionar o problema. "O governo americano fez uma revisão dessas tarifas. Produtos que antes estavam na lista foram retirados, a exemplo da laranja e da Embraer, uma empresa que seria fortemente impactada. Mas ainda temos muitos outros produtos, a exemplo do café, da manga e da carne que estão ainda impactadas pelas últimas tarifas", disse.

Reunião de líderes
O presidente da Câmara também afirmou que vai procurar levar para a reunião de líderes desta terça-feira (12) projetos que tratem da proteção das crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Ele citou postagem do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais.

Outras prioridades do segundo semestre citadas na entrevista são a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reestrutura o sistrema de segurança pública, chamada de PEC da Segurança Pública, o novo Plano Nacional de Educação (PNE) e a regulamentação da inteligência artificial, além de medidas provisórias sobre a taxação dos bancos e Fintechs, data centers, energia.

"O segundo semestre tende a ser de muitas matérias importantes. Nosso foco é produzir o que é realmente importante para população brasileira", afirmou Hugo Motta.

Eduardo Bolsonaro
Na entrevista, o presidente da Câmara criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas negociações com o governo norte-americano para impor tarifas sobre exportadores brasileiros.

"O deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o País. Porque, quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam", afirmou.

"Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu País de origem e tragam danos à economia do País."

Projeto da anistia
Hugo Motta avaliou que a Casa ainda está dividida com relação à votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e demais acusados de golpe de Estado, mas ainda espera que o tema seja amplamente debatido.

"O que sinto aqui dentro, no ambiente que eu converso, no contato que eu tenho com os parlamentares, é que há uma certa dificuldade com a anistia ampla geral e irrestrita. Até porque, é importante lembrar, que nós tivemos planejamento de morte de pessoas. Isso é muito grave. Eu não sei se há ambiente para anistiar quem agiu desta forma. Penso que não", avaliou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Projeto torna hediondos e inafiançáveis crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto estabelece regras para atendimento a vítimas de acidentes aéreos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Relator defende possível derrubada de vetos à nova Lei de Licenciamento Ambiental; ouça a entrevista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
15°
Tempo limpo Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

1.43 km/h

Vento

71%

Umidade

Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Império
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Miraguaí - RS
Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família
Seco
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 1 hora Paim destaca saída do Brasil do Mapa da Fome
Há 1 hora Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad
Há 1 hora Projeto torna hediondos e inafiançáveis crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas
Há 1 hora CCJ sabatina indicados para STJ, STM e mais 11 na quarta-feira
Há 1 hora Fungo que ataca o percevejo pode se tornar o primeiro bioinsumo para controle biológico do arroz irrigado de SC
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Fitness
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 3 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Seco
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Império
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados