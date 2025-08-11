WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicoob
Folha Popular
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Niederle
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Sala
APPATA
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Câmara

Projeto assegura recomposição orçamentária das universidades com base na inflação oficial

O Projeto de Lei 760/25 assegura a recomposição anual das dotações orçamentárias das instituições de educação superior mantidas pela União com base...

11/08/2025 19h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 760/25 assegura a recomposição anual das dotações orçamentárias das instituições de educação superior mantidas pela União com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de 2,5%. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , que hoje não define regra para essa recomposição.

O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A autora do projeto, deputada Dandara (PT-MG), explica que a falta de reposição frente à inflação e às demandas por investimento em infraestrutura, pesquisa e inclusão educacional compromete a capacidade das instituições. “A proposta não cria despesas novas, mas regulamenta a execução dos recursos já previstos para a educação superior. O adicional de 2,5% reflete um equilíbrio entre a necessidade de avanço qualitativo e a prudência fiscal”, diz.

Ainda segundo Dandara, a medida possibilita que a União planeje os repasses de forma previsível, sem a necessidade de renegociações anuais. “O mecanismo evita a erosão do poder de compra dos recursos e garante que a manutenção dos campi, o custeio de laboratórios e o pagamento de servidores sejam cobertos.”

Próximos passos
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Mario Agra / Câmara dos Deputados Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto pune com mais rigor organização criminosa que usar arma proibida
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

1.02 km/h

Vento

95%

Umidade

Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Seco
F&J Santos
Sicoob
Sala
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Seco
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Império
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 horas Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 5 horas Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 5 horas PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Há 5 horas Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
Há 6 horas Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Seco
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
Império
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
APPATA
Ipiranga
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Sala
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Sicoob
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados