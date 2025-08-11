WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Folha Popular
Ipiranga
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Fitness
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Justiça

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos

11/08/2025 19h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em seus benefícios já receberam R$ 1,084 bilhão em ressarcimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de acordo com informações divulgadas pelo instituto nesta segunda-feira (11). Os débidos indevidos foram executados por associações entre março de 2020 e março de 2025.

O dinheiro para o reembolso vem da medida provisória assinada em julho que libera R$ 3,31 bilhões para o cumprimento dos acordos judiciais. Por se tratar de crédito extraordinário, os recursos estão fora da meta de resultado primário e do limite de gastos do arcabouço fiscal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em ativos de associações, pessoas físicas e empresas investigadas no esquema de fraude no INSS . O dinheiro levantado com a venda desses ativos cobrirá os gastos do governo para ressarcir os aposentados e pensionistas.

Pagamentos

Os ressarcimentos começaram em 24 de julho , em parcela única, com correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Cada aposentado ou pensionista recebe diretamente na conta onde o benefício cai mensalmente.

Os pagamentos se dão por ordem de adesão ao acordo com INSS. Quem aderiu primeiro, vai receber primeiro. A contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão continuará disponível mesmo após essa data.

A adesão não exige envio de documentos, e o aposentado ou pensionista confirma o acordo que permite o ressarcimento por via administrativa, sem precisar entrar na Justiça.

Quem pode aderir?

Podem aderir ao acordo os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis.

A adesão é gratuita e, antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. A adesão é feita exclusivamente pelos seguintes canais:

A central telefônica 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão ao acordo.

Como aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS?

  1. Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;
  2. Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um);
  3. Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”;
  4. Clique em “Enviar” e pronto. Depois basta aguardar o pagamento

Ainda dá tempo de fazer a contestação?

Os canais de atendimento para consulta e contestação dos descontos feitos pelas entidades seguem abertos e ficarão disponíveis até 14 de novembro . Esse prazo pode ser prorrogado, se houver necessidade. Os pedidos podem ser feitos pelo:

  • Aplicativo Meu INSS
  • Central de atendimento 135
  • Agências dos Correios, em mais de 5 mil unidades pelo país

Como funciona o processo até a adesão ao acordo?

  1. O beneficiário registra a contestação do desconto indevido;
  2. Aguarda 15 dias úteis para que a entidade responda;
  3. Se não houver resposta nesse prazo, o sistema abre a opção para adesão ao acordo de ressarcimento.

E quem recebeu resposta da entidade?

Nesses casos, os documentos estão em análise e, por isso, o beneficiário ainda não têm a opção de aderir ao acordo. O aposentado ou pensionista será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, aceitar os documentos, contestar por suspeita de falsidade ideológica/indução ao erro ou dizer que não reconhece a assinatura.

Se houver a contestação pelo beneficiário, a entidade será intimada a devolver os valores em até cinco dias úteis, e o caso vai passar por uma auditoria. Caso não haja a devolução, os aposentados e pensionistas serão orientados sobre medidas judiciais cabíveis, com apoio jurídico em parceria com as Defensorias Públicas dos estados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
© Antonio Cruz/Agência Brasil Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
© Lula Marques/ Agência Brasil TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

1.02 km/h

Vento

95%

Umidade

Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Meganet
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Império
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Seco
Unimed
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 5 horas Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 5 horas Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 5 horas PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Há 5 horas Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
Há 6 horas Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Império
Meganet
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Fitness
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados