Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município

Após uma semana de clima instável, a Secretaria da Agropecuária de Vista Gaúcha se prepara para intensificar o plantio de milho nas próximas semanas. A partir de segunda-feira, 11, entram em vigor oito roteiros elaborados pelo Conselho da Agropecuária para orientar os trabalhos nas propriedades rurais do município.

Segundo o secretário André Danette, a pasta já está organizada para o cronograma de plantio, contando com duas plantadeiras à disposição para atender os produtores locais. “Estamos prontos e com as equipes mobilizadas, mas ainda dependemos das condições climáticas para avançar plenamente”, destacou. Ele também reforçou a importância da colaboração dos agricultores, solicitando que acompanhem de perto o plantio e auxiliem no transporte de sementes e adubos.

Além do planejamento operacional, a Secretaria iniciou a distribuição dos insumos necessários. Na última semana, chegaram as primeiras remessas de sementes e adubos, que estão sendo entregues aos agricultores. O destaque é o programa estadual de milho 100% subsidiado, que beneficiará diretamente os produtores de Vista Gaúcha. Por meio de parceria com entidades como Coopervista, ADCA e Sindicato Rural, o município garantiu a distribuição gratuita de mais de 500 sacas de sementes.

A expectativa é de que, até meados de agosto, todas as entregas estejam concluídas, fortalecendo a produção local e contribuindo para o desenvolvimento da agropecuária no município.

Com informações da Radio A Verdade