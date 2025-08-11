WhatsApp

Esportes

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

Competição garante duas vagas diretas para Mundial de 2026, no Canadá

11/08/2025 20h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Divulgação/CBBC
© Divulgação/CBBC

A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avançou às quartas de final da Copa América, em Bogotá (Colômbia), com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (11), as brasileiras atropelaram El Salvador, por 91 a 4, fechando a fase de grupos na liderança da chave B, com três vitórias em três partidas. A seleção volta à quadra na terça (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Peru ( último colocado do Grupo A , como prevê o regulamento).

O chaveamento completo das quartas de final sairá após o término do último confronto do Grupo A, programado para às 19h30 desta segunda (11), a Colômbia e Canadá (a partir das 19h30). Todos os jogos da competição têm transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês).

[Post Instagram]

A Copa América distribuirá duas vagas diretas ao Mundial de basquete em cadeira de rodas de 2026, em Ottawa (Canadá) para as seleções finalistas e outra duas para repescagem. Além da vaga no Mundial, o Brasil busca um ouro inédito na competição. A seleção feminina já subiu ao pódio duas vezes, com medalha de bronze. Nas duas ocasiões (2017 e 2022), o Brasil derrotou a Argentina.

A campanha invicta do Brasil começou no último sábado (9), quando venceu o Canadá -sede do Mundial de 2026 – por 70 a 62, pelo Grupo B. No dia seguinte, a seleção bateu a Colômbia por 67 a 29. Na chave A estão Argentina, Estados Unidos, México e Peru.

Todas as oito seleções participantes seguem às quartas, com o seguinte chaveamento: 1º do grupo A x 4º do grupo B, 2ºA x 3ºB, 3ºA x 2ºB e 4ºA x 1ºB. As equipes vencedoras disputarão as semifinais na quarta (13). A decisão do título está programada para quinta (14).

