WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ipiranga
Seco
Tarzan
Sala
Sicoob
Raffaelli
Império
Meganet
Niederle
Mercado Balestrin
Folha Popular
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Justiça

PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista

Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix

11/08/2025 20h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um casal acusado de arrecadar dinheiro para manter o funcionamento do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília, no final de 2022.

Na manifestação enviada no mês passado ao STF, a procuradoria acusa Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais .

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o casal montou uma tenda de alimentação dentro do acompanhamento e solicitou doações em dinheiro, via Pix, para compra de arroz, feijão, carne, salada e suco .

Segundo os investigadores, Eloisa da Costa realizou movimentações bancárias suspeitas de aproximadamente R$ 1 milhão .

“A dinâmica do casal consistia na arrecadação de recursos, por meio de chave Pix, vinculada à conta bancária de Eloisa da Costa Leite, para posterior repasse dos valores a Rubem Abdalla Barroso Junior. Parte da quantia angariada foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores do QGEx”, afirmou a PGR.

A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes , relator dos processos da trama golpista no Supremo. Não há prazo para julgamento da denúncia, que vai decidir se os investigados se tornarão réus pelas acusações.

Rubem Abdalla e Eloisa da Costa não indicaram nenhum advogado para realizar a defesa das acusações no STF.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
© Antonio Cruz/Agência Brasil Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
© Lula Marques/ Agência Brasil TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

1.02 km/h

Vento

95%

Umidade

Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Império
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Império
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 5 horas Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 5 horas Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 5 horas PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Há 5 horas Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
Há 6 horas Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Unimed
Ipiranga
Império
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Sala
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Sicredi
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados