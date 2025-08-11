WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Sala
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Câmara

Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas

O Projeto de Lei 603/25 estabelece o auxílio pelo qual o condenado deve ressarcir os danos causados à vítima, incluindo os custos de eventual trata...

11/08/2025 20h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Mario Agra / Câmara dos Deputados
Mario Agra / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 603/25 estabelece o auxílio pelo qual o condenado deve ressarcir os danos causados à vítima, incluindo os custos de eventual tratamento feito no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto prevê que até 30% da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador condenado por sentença transitada em julgado será destinada ao ressarcimento das vítimas.

Pela proposta, a reparação poderá ser feita por desconto em salário ou benefício
previdenciário, ainda que o condenado esteja preso. O desconto mensal terá o limite máximo de um terço da remuneração, e o mínimo de um décimo.

"Ao priorizar as vítimas, o sistema jurídico reafirma sua função primordial de assegurar direitos e promover equidade, demonstrando que a responsabilização criminal não deve se limitar à aplicação de penas, mas também incluir mecanismos concretos de reparação", justifica o autor, deputado Delegado Palumbo (MDB-SP).

A proposta altera o Código de Processo Penal , a Lei de Execução Penal , a Lei dos Juizados Especiais Criminais , o Código de Processo Civil e a Lei do FGTS .

Próximos passos
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa passar pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto assegura recomposição orçamentária das universidades com base na inflação oficial
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto pune com mais rigor organização criminosa que usar arma proibida
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

1.02 km/h

Vento

95%

Umidade

Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
APPATA
Sala
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 horas Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 5 horas Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 5 horas PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Há 5 horas Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
Há 6 horas Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Império
Sicoob
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Sala
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados