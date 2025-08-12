Cidasc participa da 1ª edição do Floripa Rural e apresenta produtores e sabores catarinenses à comunidade

55 996446296
Arte: Ascom/Cidasc
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estará presente na 1ª edição do Floripa Rural, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, em Florianópolis, integrando uma rota de experiências que conecta o Jardim Botânico, no bairro Itacorubi, às instituições parceiras do setor agropecuário.
Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, o evento é gratuito e pretende aproximar o público urbano das práticas e produtos do meio rural, valorizando a agropecuária catarinense e promovendo troca de conhecimentos e vivências.
O evento também representa um passo importante no reconhecimento da agricultura familiar catarinense. “O Floripa Rural é um espaço que valoriza o produtor, mostra a força do setor agropecuário e fortalece as conexões entre quem produz e quem consome. É uma ação educativa, cultural e social que reafirma o papel da Cidasc na defesa agropecuária e na promoção de um campo mais visível e respeitado”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.
Ao longo do percurso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho da Cidasc na defesa agropecuária e participar de uma série de experiências, entre elas:
Além das atividades educativas e interativas, a sede da Cidasc abrigará uma feira com produtores e produtos inspecionadas pelos serviços de inspeção animal e vegetal da Cidasc:
Programação
No dia 15 de agosto, das 8h30 às 17h30, as atividades serão direcionadas as escolas da Grande Florianópolis previamente inscritas, com a entrega do Passaporte Aventuras do Campo, que poderá ser completado nos cinco pontos de visitação. Apesar do foco estudantil, o evento também estará aberto a visitantes espontâneos.
No sábado, 16 de agosto, das 9h às 17h, o evento será aberto ao público, com foco em famílias e grupos comunitários. As crianças também poderão participar da atividade do passaporte e receber brindes ao completar a rota.
O Floripa Rural é realizado por seis instituições: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Cidasc, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Prefeitura de Florianópolis (Jardim Botânico) e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa). A programação inclui visitas guiadas, oficinas, palestras, degustações e atividades interativas sobre sustentabilidade, inovação e sanidade animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal e vegetal.
Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: www.floriparural.com.br .
Serviço
1ª edição do Floripa Rural
Data: 15 e 16 de agosto de 2025 (sexta-feira e sábado)
Hora: 15/08, das 8h30 às 17h30 e 16/08, das 9h às 17h.
Local: Cidasc, Rodovia Admar Gonzaga, 1.588 – Florianópolis
Entrada: Gratuita
Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]
Sensação
Vento
Umidade