WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Império
Fitness
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Meganet
Niederle
Folha Popular
Raffaelli
Seu Manoel
Agricultura

Cidasc participa da 1ª edição do Floripa Rural e apresenta produtores e sabores catarinenses à comunidade

Arte: Ascom/CidascA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estará presente na 1ª edição do Floripa Rural, que a...

12/08/2025 11h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Arte: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estará presente na 1ª edição do Floripa Rural, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, em Florianópolis, integrando uma rota de experiências que conecta o Jardim Botânico, no bairro Itacorubi, às instituições parceiras do setor agropecuário. 

Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, o evento é gratuito e pretende aproximar o público urbano das práticas e produtos do meio rural, valorizando a agropecuária catarinense e promovendo troca de conhecimentos e vivências.

O evento também representa um passo importante no reconhecimento da agricultura familiar catarinense. “O Floripa Rural é um espaço que valoriza o produtor, mostra a força do setor agropecuário e fortalece as conexões entre quem produz e quem consome. É uma ação educativa, cultural e social que reafirma o papel da Cidasc na defesa agropecuária e na promoção de um campo mais visível e respeitado”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Ao longo do percurso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho da Cidasc na defesa agropecuária e participar de uma série de experiências, entre elas:

  • Caverna do Morcego e Caça aos Insetos;
  • Van com demonstração da vespa da madeira;
  • Estande do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), com óculos de realidade virtual;
  • Estande do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa);
  • Estande das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC);
  • Painel Instagramável e lounge;
  • Demonstração de inspeção e aferição de temperatura de alimentos;
  • Apresentação de abelhas-sem-ferrão;
  • Ações educativas e espaço infantil para pintura;
  • Helicóptero da Polícia Civil; e
  • Cavalaria da Polícia Militar de Santa Catarina.

Além das atividades educativas e interativas, a sede da Cidasc abrigará uma feira com produtores e produtos inspecionadas pelos serviços de inspeção animal e vegetal da Cidasc:

  • Apiário Golden Bee – Mel, própolis, bebidas com mel (cachaça, hidromel e cachacinha).
  • Bachmann Artesanal – Geleias, conservas, caponata e tomate seco.
  • Cooperativa Regional Agropecuária Serrana – Maçãs in natura, sucos, maçãs crocantes e chá de raspa de maçã.
  • Fazenda 3Ms – Mel silvestre.
  • Frigorífico D’Agostini – Torresmo, embutidos, defumados, copas e charcutaria.
  • Frigorífico Massarandubense – Embutidos e defumados.
  • Ká Kombucha – Kombucha artesanal.
  • Laticínio Fazenda Velha – Queijos coloniais, maturados e temperados, manteiga, ricota.
  • Laticínios Castelense – Queijos parmesão, montanhês, provolone, entre outros.
  • Laticínios Holandês – Iogurtes e queijos.
  • Lilibel Alimentos – Biscoitos de polvilho e de trigo.
  • Queijaria Guinther – Queijos.
  • Queijo com Sotaque – Queijos finos.
  • Rouwstik – Queijo azul e queijos coloniais de ovelha e vaca.
  • Salumeria Nonno Luigi – Copa tipo di Calabria, copa lombo defumada, sopressa vicentina, bacon, pancetta, guanciale, presunto tipo Parma, linguiças e pepperoni.
  • Scoz Indústria de Queijos Coloniais – Queijos coloniais.
  • Serra da Abelha Queijo Colonial – Queijos frescos, maturados, zero lactose e de coalho.
  • Sítio Vô Ipa – Queijo Diamante – Queijos, doce de leite e geleias artesanais.
  • Vale das Bananas – Produtos de banana orgânica e biodinâmica.

Programação

No dia 15 de agosto, das 8h30 às 17h30, as atividades serão direcionadas as escolas da Grande Florianópolis previamente inscritas, com a entrega do Passaporte Aventuras do Campo, que poderá ser completado nos cinco pontos de visitação. Apesar do foco estudantil, o evento também estará aberto a visitantes espontâneos.

No sábado, 16 de agosto, das 9h às 17h, o evento será aberto ao público, com foco em famílias e grupos comunitários. As crianças também poderão participar da atividade do passaporte e receber brindes ao completar a rota.

O Floripa Rural é realizado por seis instituições: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Cidasc, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Prefeitura de Florianópolis (Jardim Botânico) e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa). A programação inclui visitas guiadas, oficinas, palestras, degustações e atividades interativas sobre sustentabilidade, inovação e sanidade animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal e vegetal.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento:  www.floriparural.com.br

Serviço

1ª edição do Floripa Rural
Data: 15 e 16 de agosto de 2025 (sexta-feira e sábado)
Hora: 15/08, das 8h30 às 17h30 e 16/08, das 9h às 17h.
Local: Cidasc, Rodovia Admar Gonzaga, 1.588 – Florianópolis
Entrada: Gratuita

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Município retoma participação no Programa Milho 100%
Foto: Reprodução/Secom SC Cidasc passa a aceitar pagamento de taxas via PIX para facilitar a vida do produtor rural catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC Cidasc participa de webinar sobre oportunidades de negócios na União Europeia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
18°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
17°

Sensação

1.74 km/h

Vento

53%

Umidade

Tarzan
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Meganet
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Últimas notícias
Há 44 minutos Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Há 50 minutos Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Há 55 minutos Município retoma participação no Programa Milho 100%
Há 1 hora Volta às aulas após recesso de inverno acende alerta para risco de reintrodução do sarampo no Estado
Há 1 hora Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pelo segundo mês seguido
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Império
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados