Cidasc participa da 1ª edição do Floripa Rural e apresenta produtores e sabores catarinenses à comunidade

Arte: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estará presente na 1ª edição do Floripa Rural, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, em Florianópolis, integrando uma rota de experiências que conecta o Jardim Botânico, no bairro Itacorubi, às instituições parceiras do setor agropecuário.

Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, o evento é gratuito e pretende aproximar o público urbano das práticas e produtos do meio rural, valorizando a agropecuária catarinense e promovendo troca de conhecimentos e vivências.

O evento também representa um passo importante no reconhecimento da agricultura familiar catarinense. “O Floripa Rural é um espaço que valoriza o produtor, mostra a força do setor agropecuário e fortalece as conexões entre quem produz e quem consome. É uma ação educativa, cultural e social que reafirma o papel da Cidasc na defesa agropecuária e na promoção de um campo mais visível e respeitado”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ao longo do percurso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho da Cidasc na defesa agropecuária e participar de uma série de experiências, entre elas:

Caverna do Morcego e Caça aos Insetos;

Van com demonstração da vespa da madeira;

Estande do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), com óculos de realidade virtual;

Estande do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa);

Estande das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC);

Painel Instagramável e lounge;

Demonstração de inspeção e aferição de temperatura de alimentos;

Apresentação de abelhas-sem-ferrão;

Ações educativas e espaço infantil para pintura;

Helicóptero da Polícia Civil; e

Cavalaria da Polícia Militar de Santa Catarina.

Além das atividades educativas e interativas, a sede da Cidasc abrigará uma feira com produtores e produtos inspecionadas pelos serviços de inspeção animal e vegetal da Cidasc:

Apiário Golden Bee – Mel, própolis, bebidas com mel (cachaça, hidromel e cachacinha).

– Mel, própolis, bebidas com mel (cachaça, hidromel e cachacinha). Bachmann Artesanal – Geleias, conservas, caponata e tomate seco.

– Geleias, conservas, caponata e tomate seco. Cooperativa Regional Agropecuária Serrana – Maçãs in natura, sucos, maçãs crocantes e chá de raspa de maçã.

– Maçãs in natura, sucos, maçãs crocantes e chá de raspa de maçã. Fazenda 3Ms – Mel silvestre.

– Mel silvestre. Frigorífico D’Agostini – Torresmo, embutidos, defumados, copas e charcutaria.

– Torresmo, embutidos, defumados, copas e charcutaria. Frigorífico Massarandubense – Embutidos e defumados.

– Embutidos e defumados. Ká Kombucha – Kombucha artesanal.

– Kombucha artesanal. Laticínio Fazenda Velha – Queijos coloniais, maturados e temperados, manteiga, ricota.

– Queijos coloniais, maturados e temperados, manteiga, ricota. Laticínios Castelense – Queijos parmesão, montanhês, provolone, entre outros.

– Queijos parmesão, montanhês, provolone, entre outros. Laticínios Holandês – Iogurtes e queijos.

– Iogurtes e queijos. Lilibel Alimentos – Biscoitos de polvilho e de trigo.

– Biscoitos de polvilho e de trigo. Queijaria Guinther – Queijos.

– Queijos. Queijo com Sotaque – Queijos finos.

– Queijos finos. Rouwstik – Queijo azul e queijos coloniais de ovelha e vaca.

– Queijo azul e queijos coloniais de ovelha e vaca. Salumeria Nonno Luigi – Copa tipo di Calabria, copa lombo defumada, sopressa vicentina, bacon, pancetta, guanciale, presunto tipo Parma, linguiças e pepperoni.

– Copa tipo di Calabria, copa lombo defumada, sopressa vicentina, bacon, pancetta, guanciale, presunto tipo Parma, linguiças e pepperoni. Scoz Indústria de Queijos Coloniais – Queijos coloniais.

– Queijos coloniais. Serra da Abelha Queijo Colonial – Queijos frescos, maturados, zero lactose e de coalho.

– Queijos frescos, maturados, zero lactose e de coalho. Sítio Vô Ipa – Queijo Diamante – Queijos, doce de leite e geleias artesanais.

– Queijos, doce de leite e geleias artesanais. Vale das Bananas – Produtos de banana orgânica e biodinâmica.

Programação

No dia 15 de agosto, das 8h30 às 17h30, as atividades serão direcionadas as escolas da Grande Florianópolis previamente inscritas, com a entrega do Passaporte Aventuras do Campo, que poderá ser completado nos cinco pontos de visitação. Apesar do foco estudantil, o evento também estará aberto a visitantes espontâneos.

No sábado, 16 de agosto, das 9h às 17h, o evento será aberto ao público, com foco em famílias e grupos comunitários. As crianças também poderão participar da atividade do passaporte e receber brindes ao completar a rota.

O Floripa Rural é realizado por seis instituições: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Cidasc, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Prefeitura de Florianópolis (Jardim Botânico) e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa). A programação inclui visitas guiadas, oficinas, palestras, degustações e atividades interativas sobre sustentabilidade, inovação e sanidade animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal e vegetal.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: www.floriparural.com.br .

Serviço

1ª edição do Floripa Rural

Data: 15 e 16 de agosto de 2025 (sexta-feira e sábado)

Hora: 15/08, das 8h30 às 17h30 e 16/08, das 9h às 17h.

Local: Cidasc, Rodovia Admar Gonzaga, 1.588 – Florianópolis

Entrada: Gratuita

Mais informações:

Jornalista Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)

(48) 3665 7037

e-mail: [email protected]