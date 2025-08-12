Missão técnica do Chile visita Santa Catarina para conhecer protocolo de controle sanitário em aves

Foto: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) recebeu, na sexta-feira, 8 de agosto, a visita técnica de uma missão do Serviço Agrícola e Pecuário do Chile (SAG) para auditoria em estabelecimentos avícolas no município de Araranguá, no Sul do Estado. A ação integrou o processo de avaliação para a possível reabertura do mercado chileno à carne de frango brasileira e contemplou visitas técnicas aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para analisar a declaração de autorreconhecimento sanitário do Brasil como livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).

A missão também avaliou a equivalência sanitária entre Brasil e Chile, passo fundamental para a abertura e manutenção de mercados internacionais. Os técnicos chilenos cumprem agenda no país para conhecer de perto as medidas de controle e prevenção adotadas pelos estados produtores.

Em Santa Catarina, a missão veio observar in loco as atividades desenvolvidas pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), incluindo a validação de informações de vigilância, as ações adotadas diante da detecção de focos de IAAP, a análise da equivalência dos sistemas de vigilância e resposta emergencial entre os dois países e como o Estado solucionou, de maneira rápida e eficaz, um foco de doença em aves de subsistência consolidando-se como referência nacional em gestão de emergência sanitária.

A comitiva esteve na Unidade Veterinária Local (UVL) da Cidasc de Araranguá, responsável pelas ações de defesa sanitária animal no município de Meleiro, onde foi detectado, em julho de 2025, o último foco de Influenza Aviária em Santa Catarina, ocorrido em uma propriedade de subsistência. Os auditores foram recebidos pela diretora de defesa agropecuária, Débora Reis Trindade de Andrade; pelo gestor regional da Cidasc de Criciúma, Eduardo Pesenti; pelo coordenador de defesa sanitária animal da regional, José Henrique de Oliveira; pela responsável regional pela sanidade avícola, Aline de Oliveira; e pelas médicas-veterinárias da UVL, Vanessa Crisel e Paula Grechi Gerhardt.

A reunião final da missão ocorreu no sábado, 9 de agosto. As expectativas são positivas, quanto ao reconhecimento sanitário e ao fortalecimento da relação comercial entre Brasil e Chile. O relatório final da auditoria deve ser encaminhado ao Brasil até o fim de agosto.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destacou a importância da visita. “Santa Catarina tem um sistema sólido de defesa sanitária animal, reconhecido internacionalmente. Nossa resposta rápida, a integração entre equipes técnicas e a parceria com o setor produtivo são diferenciais que nos permitem agir de forma eficiente diante de qualquer ocorrência. Cada país tem suas próprias exigências e, a cada ano, essas exigências se tornam maiores. A Cidasc tem conseguido se adaptar às mudanças científicas e legais, e o suporte pleno dado pelo Governo do Estado tem garantido a qualidade do nosso serviço frente ao controle das antigas doenças e aos desafios das novas doenças e riscos da atualidade. Receber esta missão é uma oportunidade de mostrar a seriedade e o compromisso do Estado com a sanidade avícola e com a segurança dos alimentos que produzimos”, comenta Celles.

Durante a agenda em Araranguá, os representantes do SAG puderam conhecer o modelo catarinense de vigilância ativa, as estruturas de inspeção e monitoramento da avicultura, e os procedimentos de controle implementados pela Cidasc, que asseguram a manutenção do status sanitário e a confiança dos mercados internacionais.

