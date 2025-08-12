WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Folha Popular
Ponto Grill
Império
Seco
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Niederle
Agricultura

Cidasc participa de webinar sobre oportunidades de negócios na União Europeia

Foto: Ascom/CidascA presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, e o secretári...

12/08/2025 13h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ascom/Cidasc

A presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, e o secretário executivo da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Frigo, participaram na sala da presidência da companhia, na quinta-feira (07/08), do webinar “O contexto internacional e as oportunidades de exportação e importação na União Europeia”, promovido pela Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina (CCIESC). 

Diante das recentes mudanças no comércio global, como a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos, o evento apresentou o mercado europeu como alternativa estratégica e promissora para diversos segmentos da economia catarinense. Entre os temas abordados, destacaram-se as oportunidades de negócios na União Europeia e os impactos do Acordo UE-Mercosul.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O webinar reuniu renomados especialistas e autoridades, como a presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria de Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Micheli Poli; o embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca; e o deputado italiano Fabio Porta, que compartilharam análises sobre o cenário atual e as perspectivas para o fortalecimento das relações comerciais com o bloco europeu.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, a participação no debate foi uma oportunidade de alinhar estratégias e ampliar a visão sobre mercados potenciais. “Santa Catarina tem um forte potencial agropecuário e agroindustrial, e buscar alternativas no mercado europeu é fundamental para fortalecer nossa presença internacional e gerar novas oportunidades para os produtores e empreendedores do Estado”, destacou.

O evento reforçou a importância de diversificar destinos de exportação e explorar novos nichos de mercado, visando garantir competitividade e sustentabilidade às cadeias produtivas catarinenses.

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Município retoma participação no Programa Milho 100%
Foto: Reprodução/Secom SC Cidasc passa a aceitar pagamento de taxas via PIX para facilitar a vida do produtor rural catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC Missão técnica do Chile visita Santa Catarina para conhecer protocolo de controle sanitário em aves
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
18°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
17°

Sensação

1.74 km/h

Vento

53%

Umidade

Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Sala
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Fitness
Agro Niederle
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Meganet
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Tarzan
Sala
Seco
Últimas notícias
Há 44 minutos Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Há 50 minutos Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Há 56 minutos Município retoma participação no Programa Milho 100%
Há 1 hora Volta às aulas após recesso de inverno acende alerta para risco de reintrodução do sarampo no Estado
Há 1 hora Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pelo segundo mês seguido
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados