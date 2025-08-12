Cidasc participa de webinar sobre oportunidades de negócios na União Europeia

Foto: Ascom/Cidasc

A presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, e o secretário executivo da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Frigo, participaram na sala da presidência da companhia, na quinta-feira (07/08), do webinar “O contexto internacional e as oportunidades de exportação e importação na União Europeia”, promovido pela Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina (CCIESC).

Diante das recentes mudanças no comércio global, como a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos, o evento apresentou o mercado europeu como alternativa estratégica e promissora para diversos segmentos da economia catarinense. Entre os temas abordados, destacaram-se as oportunidades de negócios na União Europeia e os impactos do Acordo UE-Mercosul.

Foto: Reprodução/Secom SC

O webinar reuniu renomados especialistas e autoridades, como a presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria de Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Micheli Poli; o embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca; e o deputado italiano Fabio Porta, que compartilharam análises sobre o cenário atual e as perspectivas para o fortalecimento das relações comerciais com o bloco europeu.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, a participação no debate foi uma oportunidade de alinhar estratégias e ampliar a visão sobre mercados potenciais. “Santa Catarina tem um forte potencial agropecuário e agroindustrial, e buscar alternativas no mercado europeu é fundamental para fortalecer nossa presença internacional e gerar novas oportunidades para os produtores e empreendedores do Estado”, destacou.

O evento reforçou a importância de diversificar destinos de exportação e explorar novos nichos de mercado, visando garantir competitividade e sustentabilidade às cadeias produtivas catarinenses.

