Tenente Portela

Município retoma participação no Programa Milho 100%

Agricultura

12/08/2025 13h14
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela retomou a participação no Projeto Milho 100%, iniciativa do Governo do Estado que fornece gratuitamente sementes de milho a produtores rurais. A entrega foi realizada na sexta-feira, 8, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O município recebeu 320 sacos de sementes, dos quais 80 ficaram sob responsabilidade direta da Prefeitura e 240 foram destinados a três associações de agricultores. A ação beneficiou cerca de 100 famílias, com distribuição média de três sacos por produtor, ajustada conforme a demanda. As inscrições para o recebimento ocorreram tanto na sede da Prefeitura quanto junto às associações participantes.

A mobilização, a organização da listagem de beneficiários e a logística de entrega representaram um investimento de aproximadamente R$ 260 mil, viabilizado pela Secretaria Estadual da Agricultura.

Para o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos, a iniciativa é um estímulo importante para o setor. “Essa distribuição é um incentivo direto para que nossos agricultores possam aumentar sua produção e melhorar a renda familiar. É um investimento que retorna em forma de desenvolvimento para todo o município”, destacou.

Com essa ação, a Administração Municipal reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, oferecendo insumos essenciais para ampliar a produtividade e garantir renda às famílias do campo.

