Tenente Portela

Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal

Legislativo

12/08/2025 13h20
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na noite de segunda-feira, 11, a Câmara Municipal realizou uma Sessão Solene em homenagem aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município. A cerimônia, iniciada às 19h, reuniu autoridades, lideranças locais e membros da comunidade para celebrar a história e as conquistas da cidade.

O evento contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, de secretários municipais, vereadores e representantes de entidades civis e religiosas.

Durante a solenidade, foram relembrados momentos marcantes da trajetória do município, desde sua fundação até os dias atuais, com destaque para avanços na infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento econômico.

Em seu pronunciamento, o prefeito Rosemar Sala agradeceu a todos que contribuíram para o crescimento da cidade e reafirmou o compromisso da atual gestão com o futuro do município.
“Setenta anos representam uma história de trabalho, união e superação. Estamos honrando o legado de quem construiu esta cidade e investindo para que as próximas gerações tenham ainda mais orgulho de viver aqui”, afirmou.

O encerramento foi marcado por aplausos e por um clima de pertencimento e gratidão, reforçando o espírito comunitário que tem sustentado o desenvolvimento local.

