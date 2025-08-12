Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas realizou na segunda-feira, 11, mais uma edição do encontro bimestral do Grupo de Pessoas com Deficiência (PCDs), no Centro de Convivência. A programação reuniu atividades culturais, orientações de saúde e oficinas práticas, fortalecendo vínculos entre os participantes e a comunidade.

O evento começou com apresentações musicais conduzidas pelo integrante do grupo de musicalização, Lucas Correia, acompanhado pelo oficineiro Júnior Marques. Na sequência, a equipe do CRAS deu as boas-vindas, reforçando a importância desses momentos para a socialização e a troca de experiências.

Na parte formativa, foram discutidas medidas de prevenção à saúde e realizada a produção de pomada gel à base de arnica e erva-baleeira. A ação teve parceria da EMATER, representada por Delires Habitzreiter, que ressaltou a relevância de iniciativas conjuntas para o bem-estar dos usuários.

A programação também incluiu a confecção de artesanatos e copos decorativos, além de um momento de confraternização com lanche. Segundo a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, e a coordenadora do CRAS, Deise Camargo, atividades como essa fortalecem a autoestima, estimulam a convivência e ampliam o acesso à informação e cultura para as pessoas com deficiência.