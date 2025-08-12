WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Folha Popular
F&J Santos
Meganet
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Sala
Fitness
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicoob
Raffaelli
Derrubadas

Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas

Assistência Social

12/08/2025 13h25
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas realizou na segunda-feira, 11, mais uma edição do encontro bimestral do Grupo de Pessoas com Deficiência (PCDs), no Centro de Convivência. A programação reuniu atividades culturais, orientações de saúde e oficinas práticas, fortalecendo vínculos entre os participantes e a comunidade.

O evento começou com apresentações musicais conduzidas pelo integrante do grupo de musicalização, Lucas Correia, acompanhado pelo oficineiro Júnior Marques. Na sequência, a equipe do CRAS deu as boas-vindas, reforçando a importância desses momentos para a socialização e a troca de experiências.

Na parte formativa, foram discutidas medidas de prevenção à saúde e realizada a produção de pomada gel à base de arnica e erva-baleeira. A ação teve parceria da EMATER, representada por Delires Habitzreiter, que ressaltou a relevância de iniciativas conjuntas para o bem-estar dos usuários.

A programação também incluiu a confecção de artesanatos e copos decorativos, além de um momento de confraternização com lanche. Segundo a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, e a coordenadora do CRAS, Deise Camargo, atividades como essa fortalecem a autoestima, estimulam a convivência e ampliam o acesso à informação e cultura para as pessoas com deficiência.

  • Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
  • Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
  • Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
  • Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
  • Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Empreendedorismo feminino: crédito é uma das principais demandas
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
18°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
17°

Sensação

1.74 km/h

Vento

53%

Umidade

Unimed
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
APPATA
Seco
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Unimed
Fitness
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Império
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Fitness
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 43 minutos Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Há 49 minutos Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Há 54 minutos Município retoma participação no Programa Milho 100%
Há 1 hora Volta às aulas após recesso de inverno acende alerta para risco de reintrodução do sarampo no Estado
Há 1 hora Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pelo segundo mês seguido
Império
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Seco
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Império
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados