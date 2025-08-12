Governador autoriza Cidasc a realizar concurso público com 28 vagas

Arte: Ascom/Cidasc

O governador Jorginho Mello autorizou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar concurso público para as atividades administrativas, entendidas como atividade meio. A medida foi formalizada com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE/SC n.º 22.570) , na quarta-feira, 6 de agosto.

O concurso ofertará de imediato 28 vagas, sendo: onze vagas para analista de tecnologia da informação, sete vagas para administrador, duas para advogado, duas para contador, duas vagas para técnico de suporte de informática, uma vaga para engenheiro civil, uma para designer gráfico, uma para jornalista e uma vaga para psicólogo, além de formação de cadastro reserva. As contratações visam elevar os serviços de atividade administrativa e de tecnologia de informação e comunicação, além de repor os desligamentos previstos no Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), com saídas programadas até 31 de dezembro de 2026.

A autorização foi concedida após avaliação do impacto financeiro para o Estado. Com a publicação da resolução, a Cidasc está apta a iniciar o processo de escolha da banca responsável pela elaboração e execução do concurso. O edital e a data das provas serão divulgados posteriormente, após a definição da instituição organizadora.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destacou que a realização do concurso representa um avanço importante para a empresa. “O desenvolvimento de programas e sistemas, além da integração entre os já operantes, levará à efetividade de processos, com mais resultados, em menor tempo, para a Defesa Agropecuária do Estado. A atividade meio, assim chamada a área que compreende as atividades de suporte à área técnica, é fundamental para sustentar as entregas na agropecuária do estado”, destacou Celles.

A Cidasc desempenha um papel estratégico na defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem agropecuária e apoio à competitividade do agronegócio catarinense, contribuindo para que Santa Catarina mantenha o status sanitário diferenciado no cenário nacional e internacional.

+Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), é uma empresa pública responsável pela defesa sanitária animal e vegetal no Estado, além de promover o desenvolvimento agrícola. A empresa atua em diversas frentes, incluindo a fiscalização, a inspeção de produtos de origem animal e vegetal, e a educação sanitária.

