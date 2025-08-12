WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Agricultura

Governador autoriza Cidasc a realizar concurso público com 28 vagas

Arte: Ascom/CidascO governador Jorginho Mello autorizou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar con...

12/08/2025 14h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Arte: Ascom/Cidasc

O governador Jorginho Mello autorizou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar concurso público para as atividades administrativas, entendidas como atividade meio. A medida foi formalizada com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE/SC n.º 22.570) , na quarta-feira, 6 de agosto.

O concurso ofertará de imediato 28 vagas, sendo: onze vagas para analista de tecnologia da informação, sete vagas para administrador, duas para advogado, duas para contador, duas vagas para técnico de suporte de informática, uma vaga para engenheiro civil, uma para designer gráfico, uma para jornalista e uma vaga para psicólogo, além de formação de cadastro reserva. As contratações visam elevar os serviços de atividade administrativa e de tecnologia de informação e comunicação, além de repor os desligamentos previstos no Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), com saídas programadas até 31 de dezembro de 2026.

A autorização foi concedida após avaliação do impacto financeiro para o Estado. Com a publicação da resolução, a Cidasc está apta a iniciar o processo de escolha da banca responsável pela elaboração e execução do concurso. O edital e a data das provas serão divulgados posteriormente, após a definição da instituição organizadora.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destacou que a realização do concurso representa um avanço importante para a empresa. “O desenvolvimento de programas e sistemas, além da integração entre os já operantes, levará à efetividade de processos, com mais resultados, em menor tempo, para a Defesa Agropecuária do Estado. A atividade meio, assim chamada a área que compreende as atividades de suporte à área técnica, é fundamental para sustentar as entregas na agropecuária do estado”, destacou Celles.

A Cidasc desempenha um papel estratégico na defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem agropecuária e apoio à competitividade do agronegócio catarinense, contribuindo para que Santa Catarina mantenha o status sanitário diferenciado no cenário nacional e internacional.

+Cidasc
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), é uma empresa pública responsável pela defesa sanitária animal e vegetal no Estado, além de promover o desenvolvimento agrícola. A empresa atua em diversas frentes, incluindo a fiscalização, a inspeção de produtos de origem animal e vegetal, e a educação sanitária. 

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Foto: Reprodução/Secom SC Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno
Foto: Reprodução/Secom SC Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
16°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
15°

Sensação

0.6 km/h

Vento

70%

Umidade

Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 29 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 29 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 29 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 29 minutos Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Há 29 minutos Em carta a Trump, governador rebate dados sobre violência no DF
Seu Manoel
Império
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Sala
APPATA
Meganet
Sicredi
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Seco
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados