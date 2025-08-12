WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Seco
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Meganet
Sala
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Senado Federal

Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet

A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação. A afirmação ...

12/08/2025 15h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Na CDR, ministra disse que o plano de contingência do governo, prestes a ser anunciado, terá impacto fiscal pequeno - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Na CDR, ministra disse que o plano de contingência do governo, prestes a ser anunciado, terá impacto fiscal pequeno - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação. A afirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).

Questionada por parlamentares, Tebet disse que o plano de contingência para enfrentar a taxação de produtos exportados pelo Brasil está prestes a ser divulgado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, o chefe do Poder Executivo deve enviar nos próximos dias uma medida provisória sobre o assunto para o Congresso Nacional.

Sem antecipar detalhes do texto, a ministra explicou que o pacote deve beneficiar setores e empresas exportadoras brasileiras diretamente atingidas pelo “tarifaço” norte-americano.

— O que posso dizer, por enquanto, é que vai ter um impacto fiscal muito pequeno. Temos algumas medidas que vamos trazer da época da pandemia, como subsídios, parcelamentos, prazos, carências e proteção aos trabalhadores. Mas tem um diferencial da pandemia. A gente está estabelecendo quais são os setores atingidos. Dos setores, quais são as empresas atingidas. E, das empresas, quais não conseguiram direcionar sua produção. Tem muito pouco impacto no Orçamento brasileiro. É um valor muito pequeno — afirmou.

Segundo Simone Tebet, “só faltam alguns detalhes” para a apresentação do plano. De acordo com a ministra, uma preocupação do governo brasileiro é evitar que as medidas provoquem aumento da inflação.

— De minha parte, é o seguinte: não pode ter aumento da dívida pública, não pode fugir das regras fiscais, a não ser nos casos excepcionais que a Constituição permite; e não pode causar mais problemas que alterem o câmbio e gerem inflação, que empobrece a população brasileira — disse.

Integração

A audiência pública foi sugerida pela presidente da CDR, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), e pela senadora Augusta Brito (PT-CE). Durante os debates, Simone Tebet detalhou o projeto Rotas de Integração Sul-Americana, desenvolvido pela pasta. São 190 obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para facilitar o comércio entre o Brasil e os outros países da América do Sul.

— É preciso integrar as regiões, é preciso estarmos mais próximos um dos outros para diminuir as desigualdades regionais. Na América do Norte, 40% de tudo o que Estados Unidos, Canadá e México comercializam é inter-regional, e não podia ser diferente, pela proximidade territorial. Na Ásia, 58% de tudo do que eles compram ou vendem é dentro do território asiático. Na Europa, 62%. O que acontece com a América do Sul? O comércio inter-regional é de apenas 15%. Tem alguma coisa muito errada — afirmou.

Para Simone Tebet, “o Brasil historicamente está de costas para a América do Sul, e a América do Sul está de costas para o Brasil”. Segundo a ministra, as cinco rotas de integração previstas no plano vão favorecer o escoamento da produção brasileira pelo Oceano Pacífico, além da circulação de pessoas.

— Queremos chegar numa integração regional que fale não só de comércio, mas ter uma rota mais rápida e mais próxima da Ásia através do Pacífico. Pelos portos da Colômbia, do Peru e do Chile, chegar mais próximo de China, Índia, Vietnã, Singapura, Hong Kong, Bangladesh e Japão. A gente está falando de produtos, mas também está falando de gente. Uma integração que diminui a desigualdade regional e permite uma integração cultural, artística e turística — disse.

Debates

Na avaliação do senador Jorge Seif (PL-SC), “o desafio do Brasil é logístico”. Ele demonstrou preocupação com o baixo percentual de execução das obras em versões anteriores do PAC.

— Quando olhamos os mapas de ferrovias nos Estados Unidos e na China, vemos como eles são realmente “rasgados” de norte a sul, de leste a oeste. No entanto, o histórico do PAC mostra que menos de 25% das obras foram concluídas em suas versões anteriores, o que nos preocupa muito. Eram obras faraônicas, que enchiam os olhos de cada um. Mas o histórico nos mostra que um quarto apenas foi executado — disse.

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) disse que a legislação ambiental dificulta a construção de novas ferrovias.

— As ferrovias são o grande gargalo da infraestrutura no Brasil. A ferrovia Porto Velho–Guajará-Mirim foi a maior obra de infraestrutura construída no planeta entre 1907 e 1912. Fazer 365 quilômetros de ferrovia no meio da selva, no pântano, sem uma motosserra, sem um trator de esteira, sem nada, no braço e no carrinho e mão. Como é que o Brasil hoje não consegue nada de ferrovia neste país? Hoje temos a questão da licença ambiental. O problema todo está ali — disse.

O senador Jayme Campos (União-MT) reconheceu o esforço do governo brasileiro na atração de investimentos para a área de infraestrutura.

— Temos que fazer justiça. Não podemos confundir a questão ideológica e partidária com o planejamento e os investimentos que o governo federal tem feito nestes últimos tempos — disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Patrícia Barcelos trabalha no Ministério da Educação e participou da implementação do Pronatec - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
CAE aprovou requerimento do senador Fernando Farias - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Fernando Haddad e Alexandre Silveira serão ouvidos sobre Repetro na CAE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
16°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
15°

Sensação

0.6 km/h

Vento

70%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Meganet
Raffaelli
APPATA
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Últimas notícias
Há 29 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 29 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 29 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 29 minutos Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Há 29 minutos Em carta a Trump, governador rebate dados sobre violência no DF
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Seco
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados