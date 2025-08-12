WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Niederle
Império
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Folha Popular
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Sala
Educação

Governador Eduardo Leite participa de seminário com diretores de escolas estaduais em Novo Hamburgo nesta quarta (13)

O governador Eduardo Leite participa, nesta quarta-feira (13/8), a partir das 16h30, do Seminário Líderes Transformadores: Rumo ao Saeb 2025, promo...

12/08/2025 15h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governador Eduardo Leite participa, nesta quarta-feira (13/8), a partir das 16h30, do Seminário Líderes Transformadores: Rumo ao Saeb 2025, promovido pela Secretaria da Educação. O evento será realizado das 9h às 17h, reunindo cerca de 1100 diretores das escolas do Ensino Médio da Rede Estadual. O seminário também contará com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Tendo como foco os resultados de aprendizagem, o objetivo do encontro é mobilizar o engajamento da comunidade escolar para a preparação ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.

Ao final do evento, Leite atenderá a imprensa.

Aviso de Pauta

O quê:Seminário Líderes Transformadores: Rumo ao Saeb 2025
Quando:quarta-feira (12/8), das 9h às 17h - Governador participa a partir das 16h30
Local:Teatro Feevale (Câmpus II da Universidade Feevale, na ERS-239, 2755, Novo Hamburgo)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Evasão escolar é questão de Estado, diz Lula na entrega do Prêmio MEC
Foto: Polícia Civil Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Enamed: começa prazo para recurso sobre atendimento especializado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
16°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
15°

Sensação

0.6 km/h

Vento

70%

Umidade

Meganet
Agro Niederle
Império
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Império
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Meganet
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 29 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 29 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 29 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 29 minutos Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Há 29 minutos Em carta a Trump, governador rebate dados sobre violência no DF
Seco
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sala
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Unimed
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Seco
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Império
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados