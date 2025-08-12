Governador Eduardo Leite participa de seminário com diretores de escolas estaduais em Novo Hamburgo nesta quarta (13)

O governador Eduardo Leite participa, nesta quarta-feira (13/8), a partir das 16h30, do Seminário Líderes Transformadores: Rumo ao Saeb 2025, promovido pela Secretaria da Educação. O evento será realizado das 9h às 17h, reunindo cerca de 1100 diretores das escolas do Ensino Médio da Rede Estadual. O seminário também contará com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Tendo como foco os resultados de aprendizagem, o objetivo do encontro é mobilizar o engajamento da comunidade escolar para a preparação ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.

Ao final do evento, Leite atenderá a imprensa.

Aviso de Pauta

O quê:Seminário Líderes Transformadores: Rumo ao Saeb 2025

Quando:quarta-feira (12/8), das 9h às 17h - Governador participa a partir das 16h30

Local:Teatro Feevale (Câmpus II da Universidade Feevale, na ERS-239, 2755, Novo Hamburgo)