WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Niederle
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Folha Popular
Ipiranga
Império
Seco
Sala
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Fitness
Senado Federal

Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (12) a indicação da gestora Patrícia Barcelos para o cargo de diretora na Agência Nacional do...

12/08/2025 18h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Patrícia Barcelos trabalha no Ministério da Educação e participou da implementação do Pronatec - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Patrícia Barcelos trabalha no Ministério da Educação e participou da implementação do Pronatec - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (12) a indicação da gestora Patrícia Barcelos para o cargo de diretora na Agência Nacional do Cinema (Ancine). Durante a sabatina conduzida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), a indicada defendeu entre as prioridades da agência a regulação das plataformas de vídeo sob demanda (streaming). Ela também indicou que vai atuar pelo "crescimento sustentável" do audiovisual independente, buscando a valorização da diversidade cultural do país. A indicação agora segue para análise do Plenário.

O questionamento sobre a regulação dostreamingveio do senador Humberto Costa (PT-PE), relator da indicação ( MSF 81/2024 ). Ele repercutiu as perguntas encaminhadas por meio do Portal e-Cidadania durante a sabatina. Uma delas tratava da preocupação com a possibilidade de regulamentação do setor e uma eventual taxação dessas plataformas no país.

— Esse é um tema extremamente atual, e nós temos uma grande expectativa de que isso possa avançar no Congresso Nacional. Aqui, no Senado, nós já tivemos um projeto que estabelece a regulação dostreaminge está na Câmara dos Deputados há muito tempo, sem definição. Enquanto isso, no Brasil, ostreamingnão recebe nenhum tipo de taxação, enquanto todas as outras atividades do audiovisual recebem — afirmou Humberto Costa.

A indicada afirmou que o tema é encarado como a "grande prioridade" da Ancine. Ela disse esperar que o Congresso avance na regulação para que a agência possa focar nas suas atribuições de fiscalização dessa atividade.

— Há hoje um consenso de trabalho sobre a necessidade dessa regulação, que haja espaço no catálogo para produção brasileira independente, que haja proeminência. Vivemos um momento de grandes transformações tecnológicas, as janelas de transformação estão mudando a forma de consumo. É fundamental que tenhamos esse diálogo aberto com o setor. Naturalmente, o Congresso está realizando esse debate com a sociedade, com todos os atores envolvidos.

O projeto citado por Humberto ( PL 2.331/2022 ) prevê uma cobrança de até 3% sobre a receita bruta anual das empresas de streamingem todo território nacional, através da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). Ele foi aprovado em 2024 .

Patrícia Barcelos é diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica no Ministério da Educação (MEC) e também integra o Conselho Superior de Cinema e o Comitê de Gestão do Fundo Setorial do Audiovisual. Ela é formada em Jornalismo, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Sua trajetória inclui a atuação como secretária nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos na Presidência da República (2014-2015) e como diretora de Articulação e Projetos Especiais (2011–2012) do MEC, quando participou da implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Diversidade e inclusão

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) pediu pela descentralização dos recursos públicos direcionados ao audiovisual. Para ele, a diversidade cultural do país e as riquezas naturais das diferentes regiões brasileiras, como o Pantanal, deveriam ser levados em consideração para o estabelecimento de um programa permanente de incentivo a divulgação e valorização desses locais.

— O que seria possível a Ancine trabalhar para que culturas que conseguiram essa divulgação tão importante continuem a ter um programa de incentivo de Estado? — questionou o senador.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) reforçou o mesmo questionamento. Ele solicitou também que, caso a diretora seja aprovada em Plenário, a direção da agência possa se comprometer em encaminhar à CE, periodicamente, relatórios prestando conta sobre essa iniciativa.

Patrícia Barcelos citou uma parceria entre a Ancine e o Ministério da Cultura, com o programa Arranjos Regionais, como um dos mecanismos de descentralização de recursos. O programa elabora diagnóstico do audiovisual nos estados e municípios e incentiva a criação de conteúdos independentes.

— O desafio é assegurar que a riqueza e a diversidade cultural do país sejam amplamente contempladas. A atividade audiovisual é um motor para economia criativa. Ao fomentar a criação de conteúdos em todas as regiões, garantimos que as vozes e histórias de diferentes comunidades sejam ouvidas, criando empregos, dinamizando as economias locais e ampliando o alcance do cinema e do audiovisual brasileiro.

Economia

A indicada citou uma pesquisa desenvolvida pela Ancine, de 2022, que estima o impacto econômico do setor em mais de R$ 24 bilhões para o PIB brasileiro e mais de 126 mil empregos diretos gerado. Nesse contexto, ela defendeu a agência como um "pilar estrutural" para que o audiovisual brasileiro se consolide internamente e ganhe visibilidade internacional.

— Fortalecer o financiamento da produção independente é vital para consolidar a indústria nacional, ficando em sua pluralidade, regionalidade e equidade de investimento público.

De acordo com os dados da agência, os valores captados por mecanismos de incentivos, entre 2019 e 2024, estão estimados em R$ 1,5 bilhões, com mais de 1.500 projetos atendidos. O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) contratou mais de 4.800 projetos, totalizando investimento de R$ 3,4 bilhões, no mesmo período. Já as linhas de crédito somam mais de R$ 530 milhões em 337 contratos para capital de giro, infraestrutura e inovação.

Segundo Patrícia Barcelos, a Ancine também pode prestar serviço em frentes como o apoio para distribuição de conteúdo, a capacitação dos trabalhadores do audiovisual e melhorias tecnológicas no setor.

Outros temas

A indicada considerou fundamental acompanhar os impactos da adoção da inteligência artificial no setor de audiovisual, com diálogo em diferentes frentes que representam essa área de atuação e com o Congresso Nacional.

Ela também reforçou a relevância da participação da agência no setor de jogos eletrônicos, através do Marco Legal dos Games ( Lei 14.852, de 2024 ), já que reconhece esses produtos como manifestação cultural e os habilita como obras audiovisuais para fins de fomento e regulação.

— Esse é um mercado que movimenta, anualmente, R$ 13 bilhões. Nesse contexto, é basilar a atuação da Ancine para impulsionar seu desenvolvimento, desde a organização de informações até os procedimentos de financiamento, visando sua ampliação e sustentabilidade.

Humberto Costa trouxe tema da regulação do streaming; projeto espera decisão da Câmara - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Humberto Costa trouxe tema da regulação do streaming; projeto espera decisão da Câmara - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
CAE aprovou requerimento do senador Fernando Farias - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Fernando Haddad e Alexandre Silveira serão ouvidos sobre Repetro na CAE
Para Damares, medida vai ter impacto em investigações de violência doméstica e crimes sexuais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Gravação sem autorização como prova criminal passa na CSP
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
16°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
15°

Sensação

0.6 km/h

Vento

70%

Umidade

Unimed
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Unimed
Sala
Sicredi
Sicoob
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tenente Portela - RS
Câmara realiza homenagem pelos 70 anos de emancipação municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Meganet
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Fitness
Sicoob
Últimas notícias
Há 28 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 28 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 28 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 28 minutos Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Há 28 minutos Em carta a Trump, governador rebate dados sobre violência no DF
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Império
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados