WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Tarzan
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Câmara

Deputados vão ouvir Alckmin sobre ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública com a presença do vice-presiden...

12/08/2025 19h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para prestar esclarecimentos relativos às tratativas relacionadas ao "tarifaço" imposto aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos da América.

O debate atende pedido do deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 5.

Veja a pauta da reunião

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Agentes de saúde defendem proposta com novas regras de contratação para a categoria
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputados vão debater ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Líderes definem que projeto da anistia e a mudança do foro privilegiado não entram na pauta desta semana
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
10°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

0.65 km/h

Vento

91%

Umidade

Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Sicoob
Império
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Sicoob
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Império
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Tarzan
Unimed
Sala
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Últimas notícias
Há 20 minutos Damares anuncia CPI para investigar pedofilia
Há 21 minutos No Senado, Levitsky elogia STF e defende democracia e regulação de redes
Há 21 minutos INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
Há 21 minutos Pedido de CPI para investigar sexualização de menores na internet é protocolado
Há 21 minutos Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
Tarzan
Sala
Seco
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Unimed
Seco
Mercado do povo
Império
Tarzan
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados