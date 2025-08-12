WhatsApp

Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha

Assistência Social

12/08/2025 20h07
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Vista Gaúcha promoveu na segunda-feira, 11, a XI Conferência Municipal de Assistência Social, com o objetivo de avaliar a política de Assistência Social e propor diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O evento ocorreu no Auditório Municipal Michele Prates e contou com a presença do prefeito Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito Andre Junior Danette, secretários municipais, vereadores, membros do Conselho Municipal de Assistência Social, representantes de entidades locais e usuários do SUAS.

A abertura foi marcada pela apresentação do coral feminino Doce Melodia. Em seguida, o secretário municipal de Assistência Social, Joelmir Lopes, apresentou um panorama das ações desenvolvidas pela pasta e pelo CRAS, destacando o trabalho da equipe e da administração municipal.

Com o tema “20 anos de construção, proteção e resistência”, a conferência promoveu um espaço de diálogo e reflexão sobre os avanços e desafios da política de assistência social. No período da tarde, os participantes se dividiram em grupos para discutir os eixos temáticos e elaborar propostas que serão encaminhadas aos governos estadual e federal. Entre os principais pontos discutidos, estiveram a garantia de recursos, a valorização e capacitação dos profissionais da área e a continuidade das políticas públicas voltadas ao bem-estar da comunidade.

Durante o evento, foi citada como exemplo a construção do Centro Municipal de Convivência, reconhecido como referência no Estado do Rio Grande do Sul. A obra reforça o compromisso do município com o fortalecimento da rede de proteção social e a promoção da cidadania.

Com informações da Radio A Verdade

Vista Gaúcha
