WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Sala
Fitness
Folha Popular
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Raffaelli
Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Império
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Senado Federal

No Senado, Levitsky elogia STF e defende democracia e regulação de redes

O cientista político norte-americano Steven Levitsky elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) diante dos atos antidemocráticos de 8 de j...

12/08/2025 22h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O professor de Harvard Steven Levitsky, coautor do livro
O professor de Harvard Steven Levitsky, coautor do livro "Como as democracias morrem" - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O cientista político norte-americano Steven Levitsky elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) diante dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a atuação das instituições brasileiras tem sido melhor que a das instituições dos Estados Unidos em relação a Donald Trump. Levitsky fez essas declarações durante evento no Senado, nesta terça-feira (12).

Coautor do livro Como as democracias morrem, o professor de ciência política da Universidade de Harvard foi ouvido no seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil, promovido pelo Senado.

Levitsky avalia que, diferentemente do que ocorre no Brasil, a população norte-americana não tem consciência do risco de que os EUA se tornem um regime autoritário — e que, por isso, seus agentes políticos e sociais desistiram de julgar Trump por tentativa de golpe de Estado em 2021.

— No Brasil, estão investigando e processando Bolsonaro, baniram a possibilidade de Bolsonaro concorrer a cargos eletivos, e parece que vão condená-lo por seu atentado à democracia. (...) Essa é uma diferença [em relação aos EUA] que tem consequências — afirmou ele.

Levitsky declarou que as democracias na América Latina têm mostrado uma resiliência maior que a esperada diante do crescimento da China e do ressurgimento da Rússia, mas que as democracias ocidentais, em geral, têm mostrado menos ímpeto para promover seu modelo pelo mundo.

Ao mesmo tempo, segundo ele, aumenta a insatisfação popular na América Latina diante de questões como violência, crise econômica e escândalos de corrupção — assuntos que o professor considera "ampliados" pela atuação das redes sociais, que têm “erodido” a confiança nos governos.

Ele observou que, se antes a ascensão de políticos extremistas enfrentava a resistência de partidos e da mídia, entre outros, agora populistas em várias partes do mundo se aproveitam do enfraquecimento das instituições.

— Está muito mais fácil ser um autocrata hoje do que há trinta anos. (...) Os eleitores estão tão chateados que querem alguém que promova a destruição das instituições. Entramos num paradoxo: o enfraquecimento doestablishmenté mais democrático, mas é uma ameaça potencial à democracia.

Citando países como Bélgica, França, Alemanha e Israel, Levitsky destacou exemplos de coalizões suprapartidárias que isolaram “extremistas autoritários” e de movimentos populares que se formaram em reação à ascensão de políticos e partidos contrários aos princípios democráticos.

Redes sociais

Na sessão de perguntas ao professor, o senador Humberto Costa (PT-PE) apontou o favorecimento de populistas de direita porbig techs. Em sua resposta, Levitsky associou a atuação das mídias sociais a problemas de desinformação, com consequências negativas para a democracia. E apoiou a regulação das redes sociais, enfatizando que os EUA estão ficando para trás nessa questão na comparação com outros regimes democráticos.

— Em nenhum lugar há 100% de liberdade de expressão. (...) Você tem democracias que (...) são até mais democráticas que os Estados Unidos, mas são países que regulam as redes sociais.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que conduziu o debate, concordou com a condenação que Levitsky fez de regimes autocráticos. Além disso, Randolfe cobrou da esquerda um “radical compromisso democrático”.

— O fascismo não é só um fenômeno de direita. O que acontece na Venezuela é, de igual forma, um fenômeno autoritário, e isso deve ser dito — declarou o senador, que é o líder do governo no Congresso Nacional.

Coletânea

Durante o evento, foi lançada a coletânea Democracia Ontem, Hoje e Sempre, composta de quatro livros reeditados pelo Conselho Editorial do Senado:

  • 1964: Visto e Comentado pela Casa Branca, de Marcos Sá Corrêa;
  • Sessenta e Quatro: anatomia da crise, de Wanderley Guilherme dos Santos;
  • Explode um Novo Brasil – diário da campanha das Diretas, de Ricardo Kotscho;
  • 1964: Álbum Fotográfico de um Golpe de Estado, organizado por Heloisa Starling, Danilo Marques e Livia de Sá.

Presidente do Conselho Editorial do Senado, Randolfe Rodrigues enfatizou a importância dessas obras para o entendimento da história do Brasil nos últimos 60 anos. Ele disse que a democracia é a maior conquista da civilização.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Damares anuncia CPI para investigar pedofilia
O requerimento foi apresentado pela senadora Damares Alves e pelo senador Jaime Bagattoli - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Pedido de CPI para investigar sexualização de menores na internet é protocolado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Teresa Leitão destaca denúncias de exploração infantil nas redes sociais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
10°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

0.65 km/h

Vento

91%

Umidade

F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Seco
Sala
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Raffaelli
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 15 minutos Damares anuncia CPI para investigar pedofilia
Há 15 minutos No Senado, Levitsky elogia STF e defende democracia e regulação de redes
Há 15 minutos INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
Há 15 minutos Pedido de CPI para investigar sexualização de menores na internet é protocolado
Há 15 minutos Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Meganet
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Fitness
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados