WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Niederle
APPATA
Meganet
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Folha Popular
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Senado Federal

Aprovado programa de incentivo a servidores do INSS para reduzir filas

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (12)a medida provisória que criou o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para o INSS ( MP 1...

12/08/2025 23h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Zenaide foi a relatora da MP, aprovou emendas para aumentar a transparência do programa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Zenaide foi a relatora da MP, aprovou emendas para aumentar a transparência do programa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (12)a medida provisória que criou o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para o INSS ( MP 1.296/2025 ). O programaaumenta a capacidade operacional da perícia médica da Previdência Social através de pagamentos extraordinários para servidores que trabalham com a revisão de benefícios. Segundo o governo federal, o objetivo é reduzir a fila do INSS e coibir pagamentos indevidos. O texto aprovado teve mudanças dos parlamentares e vai à sanção.

Além dos casos regulares de revisão e reavaliação de benefícios previstos em lei, o programa terá como alvo a revisão de processos e serviços administrativos em análise há mais de 45 dias ou com prazo judicial expirado, assim como as avaliações sociais para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O texto aprovado prevê pagamentos extraordinários a profissionais: R$ 68 para o INSS e R$ 75 para a Perícia Médica Federal. Todos os servidores deverão cumprir meta específica de desempenho no atendimento da demanda ordinária do INSS e do Ministério da Previdência Social como requisito para participar do PGB e receber a remuneração extra. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026.

A matéria foi relatada em comissão mista pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que acatou três emendas apresentadas ao texto original do Executivo. As emendas determinam a divulgação periódica das metas e dos resultados do PGB nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS. Estabelecem também que o PGB deve utilizar tecnologias acessíveis para comunicação com os beneficiários, facilitando seu uso e inclusão.

Zenaide e outros senadores, como Damares Alves (Republicanos-DF) e Izalci Lucas (PL-DF) manifestaram preocupação com a possibilidade de o programa levara a cancelamentos de benefícios do BPC. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, garantiu que o Executivo se comprometeu para que isso não aconteça.

Damares alertou para cancelamento de benefícios; Randolfe disse que governo garante a manutenção - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Damares alertou para cancelamento de benefícios; Randolfe disse que governo garante a manutenção - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autor do requerimento para a audiência, o senador Eduardo Girão presidiu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debatedores na CDH defendem vedação da assistolia fetal em aborto
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) é presidida pelo senador Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Acordos com Índia e Guiana estão na pauta da CRE
Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Relator inclui medida para proteger Pix na PEC do Banco Central
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:

Sensação

2.16 km/h

Vento

93%

Umidade

Império
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Sicoob
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Império
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Seco
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Império
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 3 horas Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral
Há 4 horas Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Há 4 horas Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Há 4 horas Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
Há 4 horas Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ipiranga
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
Seco
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados