WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Folha Popular
F&J Santos
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Câmara

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)

Texto vai ao Senado

13/08/2025 01h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que denomina “Viaduto Papa Francisco” o trecho localizado no km 2,3 da rodovia BR-488 em Aparecida (SP). A medida consta do Projeto de Lei 1856/25, do deputado Antonio Brito (PSD-BA), que segue agora para o Senado.

A BR-488 é a principal via de acesso ao santuário nacional de Nossa Senhora Aparecida, o maior centro de peregrinação católica do Brasil e da América Latina, destino de milhões de fieis todos os anos. "A escolha é simbólica e representativa, pois conecta diretamente a fé do povo brasileiro ao exemplo de humildade, diálogo e serviço ao próximo, características marcantes do pontificado do papa Francisco", disse Brito.

O relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), elogiou o pontificado de Francisco por ter sido marcado por uma profunda preocupação com o meio ambiente e pela humildade, empatia e desejo de tornar a Igreja mais próxima dos pobres, marginalizados e oprimidos. "O estilo pastoral do papa Francisco foi direto, acessível e acolhedor, evidenciado em gestos simbólicos como os de lavar os pés de presidiários, recusar luxos do Vaticano e optar por morar em uma residência simples", afirmou Gastão, que é coordenador da Frente Parlamentar Católica.

Obstrução
O coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, deputado Nilto Tatto (PT-SP), pediu para a oposição não obstruir a votação do projeto. "Não importa a religião, não importa que seja ateu, a sociedade brasileira não vai entender que um partido político obstruiu a votação de uma coisa tão simples, mas tão simbólica", afirmou.

O deputado Helder Salomão (PT-ES) defendeu a aprovação do texto. "É uma justa homenagem ao papa da paz, do diálogo, dos pobres, da justiça social e do meio ambiente", declarou.

Segundo a deputada Bia Kicis (PL-DF), vice-líder da Minoria, a homenagem é justa e não vai trazer nenhum malefício para a população.

Inauguração
O viaduto será inaugurado na próxima segunda-feira (18), de acordo com a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). "Por isso, o líder Antonio Brito apresentou a matéria, para que tenhamos tempo de votar no Senado", disse a deputada, ao defender a aprovação do texto sem obstrução.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:

Sensação

2.16 km/h

Vento

93%

Umidade

Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Seco
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Fitness
Império
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Seco
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 horas Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral
Há 4 horas Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Há 4 horas Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Há 4 horas Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
Há 4 horas Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
Sicredi
APPATA
Seco
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Meganet
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Império
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados