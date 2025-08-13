WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sicredi
Império
Sala
Raffaelli
Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Folha Popular
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Sicoob
APPATA
Meganet
Seco
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Senado Federal

Bagattoli defende instalação de CPI para investigar sexualização de crianças

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) defendeu em pronunciamento na terça-feira (12) a instalação imediata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CP...

13/08/2025 09h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) defendeu em pronunciamento na terça-feira (12) a instalação imediata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar casos de adultização de crianças por influenciadores e plataformas digitais. Ele observou que 70 senadores, de todos os partidos, assinaram o requerimento para abertura da investigação.

É nosso dever, neste Senado, combater e eliminar esta cultura de exploração e abuso que se instala sorrateiramente na rotina digital de nossas crianças— disse.

Bagattoli citou vídeo-denúncia do influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, sobre crimes contra crianças e adolescentes nas redes sociais. O senador afirmou que o material revelou influenciadores e plataformas na internet que exploram menores e alertou para o risco de uso da inteligência artificial (IA) na disseminação desse tipo de conteúdo.

A denúncia do Felca revela uma rede de conteúdos que, sob o disfarce de entretenimento, corrompe a percepção de uma geração inteira. Estamos diante de uma verdadeira epidemia de sexualização de nossas crianças. É preciso citar que estamos enfrentando plataformas que podem estar contribuindo para a maior exploração de crianças da história, com influenciadores que se aproveitam de seu alcance viral para promover conteúdosque sexualizam a nossa infância. É uma coisa doentia! — afirmou.

O parlamentar explicou que a proposta não visa censurar redes sociais, mas responsabilizar quem divulga, produz e comercializa material de exploração infantil. Ele comparou a medida ao controle de apostas online, que exige identificação de usuários. Para Bagattoli, redes sociais não podem ser “terra de impunidade” para crimes contra crianças.

Essa não é uma batalha de partidos, de direita ou esquerda, mas de toda a sociedade. É uma batalha pela vida, pela infância e pelo futuro do Brasil. A hora de agir é agora. Temos a obrigação moral, históricae política de dar um basta nisso tudo — concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Zequinha lamenta morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Zenaide foi a relatora da MP, aprovou emendas para aumentar a transparência do programa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Aprovado programa de incentivo a servidores do INSS para reduzir filas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h08
16°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
15°

Sensação

0.8 km/h

Vento

69%

Umidade

Unimed
Seco
Império
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Seco
Unimed
Império
Lazzaretti
Tarzan
Últimas notícias
Há 46 minutos Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Há 1 hora Bagattoli defende instalação de CPI para investigar sexualização de crianças
Há 1 hora Zequinha lamenta morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia
Há 2 horas Especialistas alertam que crianças não podem ser "produto" das redes
Há 3 horas Demora judicial perpetua violência para famílias de mortos em chacinas
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Sicoob
Império
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados