Governo reúne mais de mil diretores de ensino médio da Rede Estadual em evento de alinhamento para o 2º semestre de 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza, nesta quarta-feira (13/8), o Seminário Líderes Transformadores, encontro estratégico com mais de mil diretores de ensino médio da Rede Estadual. O encontro, que ocorre das 9h às 17h no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, busca o fortalecimento do papel de liderança dos diretores e debate temas como a governança da educação e estratégias de recomposição da aprendizagem dos estudantes.

Participam do seminário especialistas nacionais na área da educação, como Mila Molina, Gustavo Borba e Ricardo Henriques. O escritor e poeta Fabrício Carpinejar, autor de mais de 52 livros publicados, também falará aos participantes.

A Secretaria da Educação abordará também durante o evento ações de mobilização para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrem durante o mês de outubro em todo o país. Posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país, no topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), é um dos objetivos da Agenda da Educação 2025-2035, apresentada pelo governador Eduardo Leite em fevereiro deste ano.

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. O documento da Agenda estabelece diversas ações e metas para os próximos dez anos.

Uma parte dos investimentos destinados à educação integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.