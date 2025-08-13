WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Niederle
Sicoob
Império
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Folha Popular
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Educação

Prioridade do governo Eduardo Leite, educação conta com vários programas e investimentos

Com a realização de ações estratégicas, o governo Eduardo Leite está intensificando o trabalho de gestão na Rede Estadual de ensino. O encontro Líd...

13/08/2025 10h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom

Com a realização de ações estratégicas, o governo Eduardo Leite está intensificando o trabalho de gestão na Rede Estadual de ensino. O encontro Líderes Transformadores, reúne mais de 1100 diretores das escolas estaduais no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (13/8), para um momento de orientação e alinhamento com foco no segundo semestre do ano letivo.

O Rio Grande do Sul está diferente. A partir de reformas estruturantes e do equilíbrio das contas públicas, o Estado recuperou sua capacidade de investimento, o que viabilizou uma série de ações para qualificar a Rede Estadual, abrangendo, entre outras medidas, melhorias na infraestrutura, no ensino, na permanência escolar e na valorização do professor.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2019, o governo já concluiu 885 obras nas escolas estaduais, além de outras 282 em andamento. No total, são mais de R$ 580 milhões investidos.

Investimentos do Plano Rio Grande

Uma parte desses investimentos integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Além disso, em fevereiro deste ano, foi lançada a Agenda 2025-2035, que estabelece diversas ações e metas para os próximos dez anos. Assim, o Executivo estadual avança para elevar a educação a um novo patamar. Um de seus objetivos é posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país — no topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Principais ações do governo Eduardo Leite na educação

  • Agiliza Educação : já foram repassados mais de R$ 500 milhões às escolas estaduais, acelerando melhorias estruturais e a aquisição de materiais.
  • Ensino Médio em Tempo Integral : a oferta de escolas foi ampliada, de 18 unidades em 2019 para 303 em 2025.

  • Todo Jovem na Escola : desde dezembro de 2021, foram investidos mais de R$ 490,6 milhões em auxílios financeiros para estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social.
  • Uniformes escolares : em 2025, o governo do Estado passou a fornecer, gratuitamente, uniformes escolares para todos os alunos da Rede Estadual.
  • Obras na educação : Desde 2019, o Executivo já concluiu 885 obras nas escolas estaduais. Além disso, há 282 obras em andamento. O investimento já alcança aproximadamente R$ 588 milhões.

  • Contratação simplificada : desde março de 2024, um sistema inovador de contratações vem acelerando a realização de obras em prédios escolares.

  • Professor do Amanhã : a fim de formar novos professores para a Rede Estadual, foram disponibilizadas 1,5 mil vagas em cursos de licenciatura, com investimento de R$ 115,2 milhões em bolsas de estudo.

  • Alfabetiza Tchê : o governo estadual deve investir, até o fim de 2025, R$ 30,2 milhões em bolsas, premiações e materiais didáticos, atuando em regime de colaboração com os 497 municípios do Estado para assegurar, nas escolas públicas, a alfabetização de todas as crianças gaúchas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.
  • Piso Nacional do Magistério : o governo colocou os salários em dia, garantiu o cumprimento do Piso e vem concedendo reajustes anuais aos professores. Em 2025, o aumento foi de 6,27%.

  • Promoções : retomada, em outubro de 2024, das promoções para a carreira do magistério.

  • Novos concursos públicos : após dez anos sem concurso público na área da educação, o governo abriu, entre 2023 e 2025, dois novos certames, totalizando mais de 7,5 mil novas vagas.

  • Reestruturação das carreiras : novas leis modernizaram as regras para o desenvolvimento de carreiras do funcionalismo público e concederam aumento e melhorias a diversas categorias, incluindo carreiras da educação.

  • Aumento das gratificações e novo método de seleção dos diretores e vice-diretores : o governo aumentou as gratificações para os cargos de diretor e de vice-diretor e tornou mais ético e transparente o processo de seleção dos gestores escolares.

  • Merenda escolar : os repasses do Estado por aluno aumentaram em 166%.

  • Agenda 2025-2035 : reúne medidas e ações estratégicas para a próxima década, com foco, por exemplo, na permanência escolar, na formação contínua dos professores, na integração de tecnologias digitais ao ensino e no fortalecimento da equidade racial e social.

  • Ciclos de Governança na Educação : Desde março de 2025, estão implementados, na Rede Estadual, os Ciclos de Governança na Educação, que avaliam indicadores como execução do Programa Agiliza, frequência escolar, aulas dadas e notas dos estudantes.
    São realizadas reuniões nas escolas e nas coordenadorias regionais, além de encontros mensais no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite, lideranças da Seduc e os 30 coordenadores regionais, representando as demandas de cada região gaúcha.

Texto: Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo reúne mais de mil diretores de ensino médio da Rede Estadual em evento de alinhamento para o 2º semestre de 2025
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom Governo mobiliza Rede Estadual em evento nesta quarta-feira (13) sobre gestão e liderança
- Governador Eduardo Leite participa de seminário com diretores de escolas estaduais em Novo Hamburgo nesta quarta (13)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h08
16°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
15°

Sensação

0.8 km/h

Vento

69%

Umidade

Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Seco
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Seco
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Últimas notícias
Há 8 segundos Prioridade do governo Eduardo Leite, educação conta com vários programas e investimentos
Há 11 segundos STF faz hoje acareação de Cid e Câmara, réus na trama golpista
Há 13 segundos Governo reúne mais de mil diretores de ensino médio da Rede Estadual em evento de alinhamento para o 2º semestre de 2025
Há 16 segundos Governo mobiliza Rede Estadual em evento nesta quarta-feira (13) sobre gestão e liderança
Há 48 minutos Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Império
Unimed
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Seco
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Fitness
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Império
Sala
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados