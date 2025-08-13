Gênero musical bugio é oficializado como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul

O bugio é um gênero musical executado no acordeão, no qual o instrumentista realiza um toque característico denominado “sincopado”. Esse ritmo é caracterizado pela execução de som em um tempo fraco que se prolonga até o tempo forte, constituindo um compasso binário simples. Conforme as pesquisas realizadas, somente o gênero bugio exige esse método de execução musical.







Embora o parecer técnico aponte que sua origem remonta a distintas narrativas históricas, que variam conforme a região, o bugio é amplamente reconhecido como um dos estilos musicais representativos da cultura regional. Além disso, há uma unanimidade quanto ao fato de que esse toque característico no instrumento foi desenvolvido a partir da imitação do som produzido pelo macaco bugio, animal nativo de diversas regiões do Estado.







O parecer destaca ainda que, independentemente da origem exata, o ritmo se consolidou como uma importante referência identitária para diversas comunidades gaúchas. Atualmente, o gênero – que, originalmente, era executado em gaita de botão e, mais tarde para a gaita pianada – incorporou outros instrumentos musicais, como a bateria, o violão e o contrabaixo.







Texto: Ascom Sedac

Edição: Secom