WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sala
Tarzan
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Educação

Camilo defende regulação digital para proteger público infantojuvenil

Ministro da Educação pede a pais que acompanhem filhos na internet

13/08/2025 12h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu nesta quarta-feira (13) que o Congresso Nacional regulamente o funcionamento das redes sociais no Brasil, sobretudo, as que são usadas por crianças e adolescentes.

“É preciso ter uma regulamentação clara, forte no Brasil em relação à responsabilização dessas plataformas [digitais] que estimulam, não só a pedofilia, mas também o estímulo à violência, ao uso de armas, ao crime, às ações antidemocráticas”, afirmou o ministro.

Camilo Santana destacou também a necessidade dos parlamentares tratarem da questão. “É fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre isso, que é um tema que vem sendo discutido fortemente já há um bom tempo, mas que a gente possa dar esse passo importante para proteger as nossas crianças e adolescentes neste país”, completou.

O ministro da Educação deu a declaração durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro , produzido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , ao comentar o vídeo do youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre 'adultização' de crianças e adolescentes. O vídeo também denuncia perfis de influenciadores digitais que fazem a exposição sexualizada de menores na internet.

>>Motta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes

Diante de críticas de parlamentares de que a regulação das plataformas digitais representaria uma restrição à liberdade de expressão, o ministro Camilo Santana, esclarece que as situações não podem ser confundidas.

“O que está acontecendo hoje, muitas vezes, nas redes sociais é crime e está, inclusive, [previsto] em lei. A lei que vale para o mundo real, o analógico, é a mesma lei que tem que valer para o mundo digital”, defendeu.

Responsabilidade familiar

Além da regulação das grandes empresas de tecnologia que atuam no Brasil, o ministro considera importante que os pais e os responsáveis por crianças e adolescentes acompanhem o acesso às redes sociais por seus filhos ou menores de idade sob sua responsabilidade.

“É fundamental que os pais acompanhem seus filhos, monitorem, restrinjam. Primeiro, que eles não permitam que os seus filhos tenham acesso a algumas ferramentas digitais, dependendo da idade deles.”

O ministro pede aos pais que tenham consciência sobre a proteção deste público e alerta sobre o momento adequado para adolescentes terem contas em redes sociais. Ele destacou casos em que esse acesso ocorre aos 8 anos de idade, porém citou que estudos apontam que os adolescentes somente devem ter acesso a uma rede social depois dos 13 anos de idade e outros levantamentos indicam pelo menos, 16 anos para a liberação do uso.

Adicionalmente, o gestor da pasta da Educação pede atenção dos pais ao tempo de uso de telas pelo público infantojuvenil.

“É importante que os pais restrinjam o acesso dessa criança a telas, restrinjam também o próprio acesso ao celular e também o tempo de uso, não só do celular, mas de qualquer tela, seja de computador, seja da própria televisão, seja de um tablet, seja de um telefone portátil.”

Para Camilo Santana, muitos pais consideram que seus filhos estão protegidos dentro do próprio lar sem considerar os perigos do acesso sem supervisão de crianças e adolescentes ao mundo digital. “Os pais precisam ter uma preocupação muito grande com seus filhos nesse mundo virtual de hoje”.

Restrição do uso de celulares em escolas

Durante a entrevista, o ministro da Educação lembrou a aprovação da restrição do uso de celulares em todas as escolas brasileiras , durante todo o turno escolar, a partir do ano letivo de 2025. As motivações apontadas por Camilo são os prejuízos sociais e os transtornos mentais que o uso excessivo de telas pode causar em fases da vida dos estudantes como a infância e a adolescência.

“Isso pode causar transtornos mentais muito graves, ansiedade, déficit de atenção na escola. É um absurdo imaginar um aluno dentro da sala de aula, com o professor dando aula e o aluno olhando o WhatsApp, passando mensagens, sem prestar atenção. Isso dificulta a aprendizagem e até a própria socialização entre os próprios alunos, o que faz parte do processo pedagógico", afirmou.

Camilo esclarece que a limitação do uso de equipamentos eletrônicos nas escolas não é uma proibição. Mas, o uso de dispositivos como smartphones e tablets deve de restrito aos fins pedagógicos e sob orientação de um professor.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom Prioridade do governo Eduardo Leite, educação conta com vários programas e investimentos
- Governo reúne mais de mil diretores de ensino médio da Rede Estadual em evento de alinhamento para o 2º semestre de 2025
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom Governo mobiliza Rede Estadual em evento nesta quarta-feira (13) sobre gestão e liderança
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
21°
Tempo limpo Máxima: 20° - Mínima:
21°

Sensação

1.81 km/h

Vento

53%

Umidade

Agro Niederle
APPATA
Meganet
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Últimas notícias
Há 1 hora Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados
Há 1 hora Palácio Piratini celebra Dia Estadual do Patrimônio Cultural com programação que destaca os 110 anos de Aldo Locatelli
Há 1 hora Avança notificação obrigatória de desnutrição grave em indígenas
Há 2 horas Camilo defende regulação digital para proteger público infantojuvenil
Há 3 horas Gênero musical bugio é oficializado como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Império
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Fitness
Império
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Seco
Império
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados