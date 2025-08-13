Palácio Piratini celebra Dia Estadual do Patrimônio Cultural com programação que destaca os 110 anos de Aldo Locatelli

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Palácio Piratini, sede do governo do Estado, abre as portas ao público para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A programação inclui visita livre à Ala Governamental, exposições, visita especial para a imprensa e lançamento de um novo vídeo institucional. Neste ano, parte das atividades destacam os 110 anos de nascimento de Aldo Locatelli, pintor italiano que assina as pinturas murais do Piratini.

Programação especial

No sábado, o Palácio receberá visitantes das 10h às 12h e das 13h às 17h. Já no domingo, o acesso será das 10h às 12h e das 13h às 18h.

O público terá livre circulação pela Ala Governamental, que inclui ambientes como os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini.

A visita será autoguiada, mas servidores estarão disponíveis para auxiliar e esclarecer dúvidas. A atividade é gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia, bastando apresentação de documento de identidade na recepção.

Público terá livre circulação na Ala Governamental, que inclui os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini -Foto: Alvaro Bonadiman/Ascom Palácio Piratini Homenagem a Locatelli

Nos salões nobres, estará montada uma exposição temporária em homenagem a Aldo Locatelli, autor das 23 obras que adornam esses espaços e cujo aniversário de nascimento será celebrado no dia 18 de agosto. Serão imagens e vídeos que ajudam a contar um pouco da vida e da obra do artista.

Visita guiada para a imprensa

A programação ainda inclui uma visita mediada voltada exclusivamente à imprensa no sábado, às 9h. Conduzida pela historiadora Luciana de Oliveira, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), especialista na obra de Locatelli.

Os profissionais interessados em participar devem encaminhar nome e veículo para o e-mail [email protected] até sexta-feira (15/8), às 10h.

Exposição de fotografias sobre 8 de janeiro

Já no vestíbulo principal, os visitantes poderão conferir a exposição “8 de Janeiro: Restauração e Democracia”, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), instituição com a qual o Palácio Piratini mantém uma parceria de cooperação técnica.

A mostra reúne fotografias que registram parte do processo de recuperação de 20 obras vandalizadas em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, e que foram recuperadas por professores, estudantes e técnicos do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel.

A curadoria é dos professores da UFPel Lauer Santos, Roberto Heiden e Renan Espírito Santo. As fotografias são da professora da UFPel e coordenadora-adjunta do projeto, Karen Caldas, do fotógrafo Nauro Júnior e de Mariana Alves, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Novo vídeo institucional

Encerrando a programação, no domingo, será lançado nas redes sociais o novo vídeo institucional do Piratini. A produção, executada pela agência Matriz, com direção de Fernanda Rotta, celebra o Palácio como um espaço vivo, repleto de arte e história, e aberto à população.

Sobre Aldo Locatelli

Autorretrato de Aldo Locatelli - Foto: Divulgação Palácio Piratini

Aldo Locatelli nasceu em Villa d’Alme, província de Bérgamo, na Itália, em 18 de agosto de 1915. Desde cedo envolveu-se com arte, sobretudo a pintura mural e as grandes cenas religiosas. Iniciou seus estudos em 1928 na Scuola d’Arte Andrea Fantoni passando, a seguir, pela Academia de Belas Artes da Itália e Academia Carrara de Belas Artes.

Em 1948, a convite de seu colega e amigo Emilio Sessa, chega ao Brasil para pintar a Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, dando início a sua trajetória no Rio Grande do Sul. Também chamado de “o mago das cores”, Locatelli executou diversos murais sacros e históricos em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Itajaí e São Paulo.

No Palácio Piratini, pintou os 23 murais que ornamentam os salões Alberto Pasqualini, Negrinho do Pastoreio e a antessala do gabinete do governador na primeira metade dos anos 1950, a partir de uma encomenda feita pelo governo de Ernesto Dornelles.

Locatelli faleceu em 1962, em Porto Alegre, vitimado por câncer nos pulmões.

Sobre o Dia do Patrimônio

No Brasil, em 17 de agosto é celebrado o Dia do Patrimônio. No Estado, as comemorações alusivas à data começaram em 2019, com o lançamento oficial do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado anualmente no terceiro fim de semana de agosto.

A programação é coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), a partir do Sistema Estadual de Museus (SEM). O Palácio Piratini participa do evento desde a primeira edição.

Palácio Piratini participa desde 2019 do Dia do Patrimônio, celebrado no terceiro fim de semana de agosto -Foto: Alvaro Bonadiman/Ascom Palácio Piratini

Serviço

Dia Estadual do Patrimônio Cultural no Palácio Piratini

O quê: Visita livre à Ala Governamental

Quando:

sábado (16/8): das 10h às 12h e das 13h e 17h*.

domingo (17/8) - das 10h às 12h e das 13h às 18h*.

* Último acesso 15 minutos antes do horário final.

Onde: Palácio Piratini (praça Marechal Deodoro, s/n, Porto Alegre)

Entrada: gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

Acesso: apresentação de documento de identidade na recepção

O quê: Visita mediada para a imprensa com a professora Luciana de Oliveira

Quando: sábado (16/8), às 9h. (duração: 1h15)

Onde: Palácio Piratini (praça Marechal Deodoro, s/n, Porto Alegre)

Acesso: Jornalistas interessados devem manifestar interesse informando nome completo e veículo pelo e-mail [email protected] até sexta-feira (15/8), às 10h.