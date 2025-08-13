WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Folha Popular
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Sala
Senado Federal

CDH aprova garimpo e outras atividades econômicas em terras indígenas

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) projeto que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas, como extra...

13/08/2025 15h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e Márcio Bittar, que apresentou relatório favorável ao PL 6.050/2023 — texto segue para a Comissão de Infraestrutura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e Márcio Bittar, que apresentou relatório favorável ao PL 6.050/2023 — texto segue para a Comissão de Infraestrutura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) projeto que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas, como extração de minerais, inclusive por meio de garimpo, de petróleo e de gás natural. A proposição também disciplina o uso de recursos hídricos para geração de energia e as atividades ligadas ao ecoturismo e ao etnoturismo em terras indígenas.

O texto estabelece condições, direitos e obrigações dos envolvidos nessas atividades, como consulta prévia aos povos locais e licenciamento ambiental. Prevê também pagamento aos indígenas pela participação nos resultados, indenização e medidas de compensação pelos impactos ambientais causados.

O PL 6.050/2023 recebeu parecer favorável do relator, senador Marcio Bittar (União-AC). O proposto foi pela CPI das ONGs, que funcionou no Senado entre junho e dezembro de 2023 e também teve Marcio Bittar como relator. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou voto em separado, pela rejeição do projeto, mas que não chegou a ser votado. A CDH aprovou requerimento de urgência para a matéria, que segue para análise da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).

Autonomia

Atualmente, a Constituição já permite o aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas e assegura a participação das comunidades nos lucros, desde que haja autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. No entanto, até o momento, a ausência de regulamentação tem impedido a exploração legal dos recursos naturais situados em área indígena.

Além de regulamentar a Constituição, o projeto da CPI das ONGs revoga a proibição de garimpo em terras indígenas da Lei 7.805, de 1989 , que criou o regime de permissão de lavra garimpeira. O texto revoga ainda a exclusividade dada aos indígenas para explorarem as riquezas de suas terras, conforme dispõe o Estatuto dos Povos Indígenas . O objetivo é permitir que os indígenas firmem parcerias com empresas públicas ou privadas ou com cooperativas de garimpeiros para viabilização da atividade econômica.

Na justificativa ao projeto, a CPI das ONGs alegou que toda atividade de exploração mineral existente em terras indígenas hoje é ilegal. “Isso não tem impedido garimpeiros de invadir áreas já demarcadas e gerar enormes conflitos. E, sem essa regulamentação, as riquezas do país continuarão sendo usurpadas clandestinamente, estimulando atividades criminosas associadas a essa exploração, comprometendo a dignidade e a própria sobrevivência dos indígenas, ameaçando o meio ambiente e empobrecendo o Estado, que deixa de arrecadar”, diz o texto apresentado pela CPI das ONGs.

Para Marcio Bittar, a regulamentação do tema não fragiliza os direitos das populações indígenas, pois assegura autonomia e respaldo legal para que decidam seu próprio futuro. Ainda segundo ele, trata-se de um "marco regulatório" na efetivação dos direitos sociais e econômicos dos povos indígenas.

Bittar argumentou que a exigência de consultas prévias aos indígenas confere protagonismo às comunidades afetadas: “Essa exigência não é apenas formal — ela confere protagonismo às comunidades indígenas, garantindo-lhes a autonomia para decidir sobre o uso de seus territórios e o modelo de desenvolvimento que consideram adequado às suas tradições e necessidades”.

Atividades econômicas

Conforme o projeto, atividades econômicas são aquelas que possuem finalidade comercial ou de subsistência ou são serviços, como o ecoturismo e o etnoturismo, que têm como foco o contato com a natureza, as culturas tradicionais, as comunidades indígenas ou os grupos étnicos. O texto também inclui, entre os serviços, cursos e vivências a serem ofertados pelos indígenas em suas terras.

Para a realização das atividades econômicas, serão exigidas as seguintes condições específicas:

  • licenciamento ambiental;
  • estudos técnicos prévios;
  • consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas afetadas ou potencialmente afetadas;
  • medidas de mitigação, compensação e indenização por impactos sanitários, sociais, culturais, econômicos e ecológicos.
  • autorização do Congresso Nacional, caso as comunidades indígenas consultadas aprovem o empreendimento; ou
  • lei complementar indicando relevante interesse público da União, com previsão de indenização pela restrição do usufruto sobre a terra indígena, caso as comunidades indígenas rejeitem o empreendimento.

As atividades serão regidas, subsidiariamente, pelo Código de Mineração e pela legislação ambiental.

Consulta aos indígenas

Pelo texto, a exploração econômica de terras indígenas terá a consulta aos povos residentes das áreas a serem afetadas, ocasião em que se irá explicar e divulgar os objetivos das atividades. O Ministério Público Federal deverá acompanhar todas as fases da consulta, sob pena de nulidade.

A consulta será indispensável para a continuidade das atividades e deve ser realizada na própria terra indígena ou em outro local acordado com as comunidades. O projeto deixa claro que não serão admitidas qualquer forma de coerção, coação, aliciamento ou estímulo de tensões nas comunidades. A consulta deve buscar soluções consensuais, levando em conta demandas e problemas apresentados pelos indígenas.

O resultado será formalizado em relatório específico e amplamente divulgado. Caso as comunidades rejeitem, as atividades serão interrompidas. O texto garante ainda autonomia aos indígenas para decidirem sobre as atividades produtivas que desejam realizar a partir do solo, dos rios e dos lagos situados nas terras que ocupam.

Entretanto, se os indígenas rejeitarem e não houver alternativa viável para atender relevante interesse público da União, o Poder Executivo poderá solicitar autorização ao Congresso Nacional para dar continuidade às atividades. Nesse caso, as comunidades afetadas serão comunicadas e poderão recorrer às vias administrativas e judiciais para a defesa de seus interesses.

Não são afetadas pelo projeto as comunidades indígenas isoladas, ou seja, aquelas em que os povos não mantêm contatos habituais ou evitam interações com pessoas que não pertencem à comunidade, ou áreas com registros ou indícios de presença dessas comunidades.

Estudos técnicos prévios

A partir dos estudos, o Poder Executivo federal definirá as áreas mais adequadas para o desenvolvimento das atividades econômicas, sendo indispensável o consentimento das comunidades indígenas para o estudo prosseguir.

Os estudos incluem a avaliação técnica prévia de recursos aproveitáveis, o mapeamento técnico indigenista e a avaliação técnica prévia de impactos sanitários, sociais, culturais, econômicos e ecológicos.

Caso o diálogo com os indígenas não avance ou não seja obtido o consentimento para entrada nas terras indígenas, poderão ser utilizados dados e elementos legalmente obtidos para a elaboração da avaliação.

Todas as pessoas que entrarem nas terras ou mantiverem contato com os indígenas em razão das atividades econômicas deverão realizar treinamento de, no mínimo, 8 horas, sobre respeito à saúde, aos direitos e aos costumes dos indígenas.

Autorização

Ainda de acordo com a proposta, a autorização do Congresso Nacional permitirá que o Poder Executivo prossiga com o planejamento das atividades econômicas, conforme as legislações específicas, incluindo a instalação de infraestrutura necessária. O responsável pelo envio do pedido de autorização será o presidente da República.

No entanto, se a terra indígena estiver situada em área indispensável à segurança do território nacional ou em faixa de fronteira, o Conselho de Defesa Nacional deverá ser ouvido antes do envio do pedido. Não é exigida autorização do Congresso Nacional para realização de estudos técnicos prévios e de consulta aos indígenas.

Parcerias

Ainda pelo texto, os povos e comunidades indígenas poderão firmar contratos de parceria com empresas públicas e privadas para o desenvolvimento das atividades econômicas. Os parceiros poderão disponibilizar aos indígenas recursos financeiros, logísticos ou materiais, além de fornecer insumos, capacitação, assistência técnica ou serviços acessórios à atividade-fim, como agenciamento, intermediação, planejamento e publicidade. Os contratos devem ser registrados perante o órgão indigenista federal.

Pagamento aos indígenas

O projeto estabelece que o pagamento aos indígenas pela participação nos resultados será trimestral, ou outra periodicidade fixada em regulamento, desde que não ultrapasse um semestre. Caso as atividades sejam realizadas em mais de uma terra indígena, a distribuição da participação será feita proporcionalmente.

A administração dos recursos financeiros será de responsabilidade dos próprios indígenas. Segundo o texto, a repartição será justa, com transparência perante a comunidade, os órgãos indigenistas e as instituições públicas de fiscalização e controle, como MPF, Poder Judiciário e Tribunal de Contas da União (TCU).

Além disso, os recursos serão depositados na conta da renda do patrimônio indígena se as comunidades afetadas manifestarem interesse, se não constituírem representação legal no prazo de um ano — contado da data de início das atividades, ou se recusarem a receber os recursos.

Indenizações

A proposta determina que as indenizações por restrição do usufruto de terras indígenas e por impactos sanitários, sociais, culturais, econômicos e ecológicos serão devidas exclusivamente às comunidades direta ou indiretamente afetadas.

O pagamento será realizado a partir do início de obras e serviços que causem qualquer impacto na terra indígena ou na comunidade, inclusive pela instalação de equipamentos e sistemas de transmissão, distribuição, armazenamento, transporte e dutovias.

Compensação por impactos

O texto também estabelece que as ações compensatórias podem incluir pagamentos e medidas de valorização da cultura indígena, de promoção de direitos e de recuperação ambiental.

Os impactos das atividades econômicas serão avaliados de forma contínua pela União, que irá advertir as partes envolvidas se identificar risco de dano grave aos povos indígenas ou às suas terras. Inclusive, poderá determinar a suspensão administrativa das atividades econômicas em curso para prevenir ou cessar o dano ou ainda por razões de segurança nacional.

Fiscalização

Pelo projeto, as agências reguladoras setoriais, com o apoio da União, deverão fiscalizar as atividades de pesquisa, de exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos e de aproveitamento de recursos para geração de energia elétrica em terras indígenas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Senadores durante a sabatina de indicados para a CNJ e a ANPD nesta quarta-feira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério marcou para terça (18) e quarta (19) as sabatinas dos indicados para as diretorias de agências reguladoras - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI recebe relatórios para 16 indicações a agências; sabatinas são marcadas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Meganet
Sicredi
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Sicoob
APPATA
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Império
Tarzan
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Últimas notícias
Há 12 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 12 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 12 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 12 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 12 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Tarzan
Meganet
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados