WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Seco
Império
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
Câmara

Comissão aprova criação de duas instâncias de recurso para pedidos de informação negados

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

13/08/2025 15h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que fortalece o direito do cidadão de recorrer quando um pedido de informação, ou de desclassificação, é negado pelo órgão público.

A proposta cria um sistema com duas instâncias de recurso, sendo que uma delas deverá ser, preferencialmente, externa ao órgão. O objetivo é garantir a imparcialidade na análise do recurso, evitando que a mesma autoridade que negou o pedido inicial julgue a apelação.

Os recursos contra negativa de acesso à informação já estão previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) , mas o projeto busca dar mais efetividade à norma.

Outras mudanças
 Além das novas instâncias recursais, o projeto:

  • obriga órgãos públicos a terem canais on-line para envio e acompanhamento das solicitações de informação e desclassificação de documentos;
  • proíbe classificações genéricas de sigilo, exigindo justificativas detalhadas e um extrato público das informações classificadas;
  • estabelece prazos de 180 dias a quatro anos para que estados e municípios implementem as novas regras, variando de acordo com o tamanho da população.

Mudança
 A comissão aprovou a versão substitutivo do relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), ao Projeto de Lei (PL) 2678/22 , da deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e outros. Meira incorporou partes do PL 376/23, que tramita em conjunto.

“Todas as alterações buscam aprimorar essa importante ferramenta de controle e participação social, com o fim de evitar desvios no procedimento de classificação de informações sigilosas”, afirmou Meira.

Próximos passos
 O projeto ainda vai ser analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Pará Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Fitness
Sala
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Unimed
Sicredi
Sala
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Seco
Últimas notícias
Há 17 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 17 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 17 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 17 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 17 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Império
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados