WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Sicoob
Seco
Folha Popular
Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Sicredi
Sala
Câmara

Comissão aprova projeto que beneficia microempreendedor com tarifa social de energia elétrica

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

13/08/2025 15h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estende a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ao Microempreendedor Individual (MEI) em atividade que integre família inscrita no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a três salários mínimos.

A TSEE concede desconto de 100% para o consumo até 80 quilowatts-hora (kWh) mensais. O benefício é voltado para grupos vulneráveis da população, como famílias do CadÚnico com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Lucas Ramos (PSB-PE), para o Projeto de Lei 1377/22 , do deputado Josivaldo JP (PSD-MA). Para o relator, o novo texto aprimorou a redação da proposta inicial.

Ramos afirmou que o projeto “representa mais um importante incentivo para que esses microempreendedores tenham melhores condições de manter ou mesmo de expandir seus negócios”.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora, em caráter conclusivo, pelas comissões de Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Pará Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Império
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Sala
Unimed
Império
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 12 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 12 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 12 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 12 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 12 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Meganet
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados