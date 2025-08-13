WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Folha Popular
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Império
Sala
Seco
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Agricultura

Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traqu...

13/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traquejo Comunicação)

De 13 a 17 de agosto, o Pavilhão de Exposições de Criciúma recebe a 15ª  AgroPonte, um dos maiores eventos do agronegócio catarinense. Dentro dessa programação, a Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Epagri desde a primeira edição, vai reunir 45 organizações de produtores rurais para oferecer ao público uma vitrine diversificada do que o campo de Santa Catarina produz de melhor.

Quem visitar o espaço vai encontrar pães e bolos artesanais, embutidos, queijos, mel, bebidas, doces, geleias, produtos à base de aipim e banana, artesanato, frutas, verduras e hortaliças frescas, entre outras delícias e novidades da produção familiar.

Segundo Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri no Sul Catarinense e organizador da feira, a presença dos agricultores é resultado de um trabalho contínuo de apoio, organização e regularização dos empreendimentos. “Isso garante mais valor à produção e abre novas oportunidades de renda para as famílias”, destaca.

Rodada de Negócios

Além da comercialização direta com o consumidor, a programação conta com um momento voltado a aproximar produtores rurais e compradores do atacado e varejo. No dia 14 de agosto, às 14h, será realizada a  4ª Rodada de Negócios,  na sala de reuniões do Pavilhão de Exposições. Organizada pela Epagri, a iniciativa vai colocar frente a frente agricultores e representantes de redes supermercadistas, boxistas da Ceasa e atacadistas, fomentando acordos e parcerias comerciais.

A AgroPonte

A AgroPonte é a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é  para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar

  • Quando: de 13 a 17 de agosto
  • Onde: Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sônego Neto, nº 35, Bairro Santa Bárbara, Criciúma, SC

Rodada de Negócios da Agricultura Familiar

  • Quando:  14 de agosto (quinta-feira), às 14h
  • Onde: Sala de Reuniões – Pavilhão José Ijair Conti

Mais informações e entrevistas:

 Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, fone: (48) 99668-3768

– Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, fone: (48) 99622-1605

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-9596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública
Foto: Reprodução/Secom SC Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Foto: Reprodução/Secom SC Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Sala
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Meganet
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
APPATA
Sala
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 18 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 18 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 18 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 18 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Unimed
Raffaelli
Meganet
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados