Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

De 13 a 17 de agosto, o Pavilhão de Exposições de Criciúma recebe a 15ª AgroPonte, um dos maiores eventos do agronegócio catarinense. Dentro dessa programação, a Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Epagri desde a primeira edição, vai reunir 45 organizações de produtores rurais para oferecer ao público uma vitrine diversificada do que o campo de Santa Catarina produz de melhor.

Quem visitar o espaço vai encontrar pães e bolos artesanais, embutidos, queijos, mel, bebidas, doces, geleias, produtos à base de aipim e banana, artesanato, frutas, verduras e hortaliças frescas, entre outras delícias e novidades da produção familiar.

Segundo Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri no Sul Catarinense e organizador da feira, a presença dos agricultores é resultado de um trabalho contínuo de apoio, organização e regularização dos empreendimentos. “Isso garante mais valor à produção e abre novas oportunidades de renda para as famílias”, destaca.

Rodada de Negócios

Além da comercialização direta com o consumidor, a programação conta com um momento voltado a aproximar produtores rurais e compradores do atacado e varejo. No dia 14 de agosto, às 14h, será realizada a 4ª Rodada de Negócios, na sala de reuniões do Pavilhão de Exposições. Organizada pela Epagri, a iniciativa vai colocar frente a frente agricultores e representantes de redes supermercadistas, boxistas da Ceasa e atacadistas, fomentando acordos e parcerias comerciais.

A AgroPonte

A AgroPonte é a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar

Quando : de 13 a 17 de agosto

: de 13 a 17 de agosto Onde: Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sônego Neto, nº 35, Bairro Santa Bárbara, Criciúma, SC

Rodada de Negócios da Agricultura Familiar

Quando : 14 de agosto (quinta-feira), às 14h

: 14 de agosto (quinta-feira), às 14h Onde: Sala de Reuniões – Pavilhão José Ijair Conti

Mais informações e entrevistas:

– Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, fone: (48) 99668-3768

– Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, fone: (48) 99622-1605

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-9596