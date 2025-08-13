WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Folha Popular
Unimed
Lazzaretti
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Niederle
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

CAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário

Após sabatina nesta quarta-feira (13), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou a indicação de Wadih Damous para a presidência da Agência Nacio...

13/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Wadih Damous é o atual titular da Secretaria Nacional do Consumidor - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Wadih Damous é o atual titular da Secretaria Nacional do Consumidor - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Após sabatina nesta quarta-feira (13), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou a indicação de Wadih Damous para a presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com parecer favorável do relator, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), a Mensagem ( MSF) 87/2024 recebeu 16 votos favoráveis e 5 contrários e segue agora para decisão final do Plenário do Senado.

Vinculada ao Ministério da Saúde, a ANS é a agência reguladora responsável por normatizar e fiscalizar os planos de saúde. É composta por quatro diretores e um diretor-presidente, com mandatos de cinco anos não coincidentes.

Wadih Damous é o atual titular da Secretaria Nacional do Consumidor. O antecessor na ANS foi Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, cujo mandato terminou em dezembro de 2024.

O senador Dr. Hiran (PP-RR) quis saber como a ANS pode atuar na regulação do "modelo de captação" oucapitationpelos planos de saúde. Esse sistema consiste numa forma de pagamento dos planos de saúde em que prestadores de serviços, como hospitais e médicos, recebem um valor fixo por paciente, independentemente da quantidade de serviços usados por ele. É um sistema que busca conter custos e trazer previsibilidade para as operadoras.

De acordo com Dr. Hiran, que é médico, algumas operadoras têm dado preferência à nova forma, e isso pode desequilibrar e restringir o acesso das pessoas a tratamentos.

— As estruturas nesse modelo tendem a postergar procedimentos mais caros, prejudicando quem precisa de uma saúde de qualidade. É um grande negócio para os planos de saúde, mas um modelo ruim para o usuário — considerou o senador.

Wadih Damous respondeu que, embora a questão seja sensível, não há atribuição legal para a ANS intervir no assunto. O indicado ressaltou, no entanto, que o órgão deve estar atento e pode participar da regulação, uma vez que essas formas de remuneração são feitas mediante a celebração dos contratos entre as operadoras e os prestadores de serviços.

— A agência pode sugerir aperfeiçoamentos no momento em que a medida prejudicar os serviços.

Planos de saúde

O superendividamento da população por meio da assinatura de contratos de plano de saúde com coparticipação foi outro tema mencionado por senadores como Humberto Costa (PT-PE), também médico.

Wadih Damous declarou que, conforme levantamentos da ANS, 60% dos contratos de plano de saúde têm coparticipação atualmente, ou seja, além da mensalidade, a pessoa paga pelos procedimentos que realiza. De acordo com o indicado para a presidência da ANS, os planos mais baratos são inicialmente indicados para quem usa pouco, mas o consumo termina sendo maior do que o previsto, levando muitas pessoas ao superendividamento.

— A pessoa contrata pensando em usar pouco, mas na semana seguinte pode ocorrer um evento de saúde na família que implique maior utilização do plano, aumentando os custos. Isso gera um tipo de pagamento duplo e, em alguns casos, leva à saída do usuário do plano, porque ele não consegue mais arcar com os custos.

Wadih Damous disse aos senadores que examinou a agenda regulatória do INSS e encontrou projetos que podem ajudar a sanar a questão. Ele considerou oportuno o tema abordado pelos senadores e disse que dará apoio a todos os esforços para que as soluções sejam implementadas pela ANS.

— A agência pode, por exemplo, regulamentar e estabelecer uma limitação de preço, até 30% do valor do procedimento. Procedimentos contínuos, como tratamentos mensais ou anuais, estariam fora da coparticipação. Não há razão para cobrar coparticipação em casos de quimioterapia ou hemodiálise, pois o risco moral é inexistente.

Outro ponto abordado na sabatina foi a integração de exames e dados entre SUS e planos privados, como ocorre no SUS Digital. Wadih Damous disse que a medida permitiria que exames realizados em um sistema fossem válidos no outro, evitando duplicidade e desperdício.

— Essa integração é necessária e historicamente exigida no setor. Reforço que assumo o compromisso de estreitar laços com o Ministério da Saúde, visando beneficiar a população brasileira. O SUS é um patrimônio do povo e não deve haver dissociação absoluta entre setor público e privado. É necessária uma maior integração em prol de quem mais precisa — ressaltou.

Outros senadores, como Alan Rick (União-AC), Dra. Eudócia (PL-AL), Zenaide Maia (PSD-RN) e Fernando Dueire (MDB-AL), participaram da sabatina e fizeram questionamentos e ponderações semelhantes. Parlamentares como Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também destacaram a atuação profissional de Wadih Damous, que já exerceu o mandato de deputado federal entre 2015 e 2019.

Advogado e mestre em direito constitucional, Wadih Damous foi presidente da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 2007 e 2012, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro (2013-2015) e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB (2014-2015). Damous é autor do livro Medidas Provisórias no Brasil: origem, evolução e novo regime, em coautoria com o mninistro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino.

A indicação recebeu 16 votos favoráveis e 5 contrários - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
A indicação recebeu 16 votos favoráveis e 5 contrários - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Senadores durante a sabatina de indicados para a CNJ e a ANPD nesta quarta-feira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério marcou para terça (18) e quarta (19) as sabatinas dos indicados para as diretorias de agências reguladoras - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI recebe relatórios para 16 indicações a agências; sabatinas são marcadas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicoob
Fitness
Império
Meganet
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ponto Grill
Fitness
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Seco
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 18 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 18 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 18 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 18 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Império
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Império
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados