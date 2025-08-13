WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Folha Popular
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Meganet
Sala
Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Câmara

Comissão aprova renegociação de débitos federais de pequeno empreendedor do setor de eventos

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

13/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 21/25 , que cria um programa de parcelamento especial para os débitos federais de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) do setor de eventos.

O benefício se aplica a dívidas apuradas pelo Simples Nacional ou pelo Sistema de Recolhimento Unificado de Tributos pelos MEIs (Simei) até maio de 2022, incluindo aquelas que já foram parceladas, estão em dívida ativa ou em processo judicial de execução fiscal.

O texto prevê que 5% do valor total da dívida seja pago à vista, em até cinco parcelas. O valor restante poderá ser quitado em uma única vez ou parcelado, com a aplicação de descontos. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 50.

O projeto, de autoria do deputado Rafael Brito (MDB-AL), é destinado a empresas do setor de eventos que já estavam em atividade em 18 de março de 2022. A medida abrange hotéis, operadores turísticos, restaurantes, casas de festa, entre outros.

Alcance
 Favorável ao PLP 21/25, o relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), afirmou que o projeto busca corrigir falhas do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado na pandemia. Ele argumenta que, embora o Perse tenha ajudado o setor, não foi eficaz para as empresas do Simples Nacional, como pequenos bares e restaurantes, que foram os mais afetados pela crise.

“Os benefícios tributários aqui são mais modestos do que o Perse, dado que não se trata de zerar o tributo, mas de reduzi-lo e parcelá-lo. Mas o alcance da medida não pode ser subestimado”, disse Gastão.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Pará Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Unimed
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Sala
Império
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 18 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 18 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 18 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 18 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados