WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Sicoob
Folha Popular
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Seco
Niederle
Meganet
Câmara

Comissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiência

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

13/08/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê aumento de pena para crimes relacionados a abandono ou discriminação contra pessoas idosas ou com deficiência.

Pelo texto, a pena para quem abandonar pessoa idosa em instituições de saúde, de acolhimento ou similares passa a ser reclusão de um a três anos e multa. O texto prevê o aumento da pena em 1/3 quando o crime for praticado por quem tem a pessoa idosa sob seus cuidados. Hoje, as penas aplicadas variam de seis meses a três anos e multa.

O projeto também aumenta a pena para quem discriminar pessoas com deficiência. Pela proposta, a reclusão será de dois a cinco anos, além de multa. Hoje, a pena prevista é reclusão de um a três anos e multa.

O texto aprovado foi o substitutivo elaborado pelo relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), para o Projeto de Lei 3270/24 , do ex-deputado Paulinho Freire (RN).

“A resposta penal mais severa é necessária para reforçar a proteção jurídica das pessoas com deficiência, coibir práticas capacitistas e reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a dignidade, a igualdade e a inclusão”, afirmou o relator.

Modificação
Duarte Jr. retirou do texto original o artigo que previa pena de reclusão de um a três anos para o abandono de pessoa com deficiência. Ele lembrou que a legislação foi modificada recentemente e a pena para esse crime passou a ser reclusão de dois a cinco anos.

“A proposta, ao estabelecer pena inferior, apresenta um retrocesso em relação à legislação vigente, reduzindo a severidade da punição”, explicou.

O projeto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência .

Próximas etapas
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, depois segue para votação do Plenário da Câmara. Antes, o texto foi aprovado também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa .

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Pará Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
17°
Parcialmente nublado Máxima: 20° - Mínima:
17°

Sensação

1.96 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
APPATA
Tarzan
Império
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Fitness
Raffaelli
Império
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Há 18 minutos Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Há 19 minutos Paim destaca proteção da economia com MP do Plano Brasil Soberano
Há 19 minutos CCJ aprova indicações para Conselho de Justiça e Autoridade de Proteção de Dados
Há 19 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Mercado do povo
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Tarzan
Unimed
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Sala
F&J Santos
Fitness
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados