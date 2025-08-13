WhatsApp

Agricultura

Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas ...

13/08/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas de gestão ágil em organizações de todo o país para melhorar serviços e entregar mais valor à sociedade. A cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de agosto, durante o evento Agile Trends GOV, em Brasília.

O case apresentado pela Epagri, intitulado “Transformação Digital na Gestão Pública por meio de Plataforma Ágil”, destaca a criação de uma cadeia de valor hospedada em site público. No endereço  cadeiadevalor.epagri.sc.gov.br , a plataforma torna visíveis os fluxos de trabalho, a padronização de processos e a integração das áreas de pesquisa, extensão rural e ensino da empresa.

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a plataforma impulsionou a gestão do conhecimento, ampliou a eficiência organizacional e garantiu maior transparência dos serviços oferecidos. “A cadeia de valor promove uma cultura de processos e gestão da mudança em todos os municípios catarinenses onde a Epagri atua. O modelo adotado, com forte base em gestão por processos e indicadores em tempo real, já é referência replicável para outros órgãos públicos”, ressalta.

Na cerimônia de premiação, o analista de extensão Humberto Bicca vai apresentar o projeto aos participantes do evento. A Epagri disputa o prêmio com a Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo e Banco do Brasil.

Resultados da plataforma

O principal objetivo da plataforma é padronizar os processos internos e torná-los visíveis e compreensíveis para todos os públicos — desde empregados e parceiros até agricultores e cidadãos em geral. Entre os principais resultados estão o aumento de 103% no número de novos usuários, sendo 75% deles externos, e uma taxa de engajamento de 66%.

“Além disso, a plataforma contribuiu para a redução de 17% no tempo de execução de processos, como o fluxo de participação em capacitações externas, e gerou um retorno de investimento de 50% apenas nesta melhoria”, explica o gerente estadual de Planejamento, Denilson Dortzbach.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Denilson também salienta que, neste período em que a Epagri passa por uma reestruturação de seu quadro funcional, em que mais de 30% dos colaboradores devem se aposentar até 2026 e novos concursados estão assumindo, a iniciativa também  se mostra essencial para a integração ágil dos novos funcionários.

A Epagri é uma empresa do estado de Santa Catarina, vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAPE), com unidades em 293 municípios catarinenses. O projeto de construção da cadeia de valor contou com o apoio da Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN/EPROC), da empresa 3Neuron e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Conheça a Cadeia de Valor da Epagri

A Cadeia de Valor é uma plataforma digital que está transformando a forma como a Epagri organiza e compartilha suas atividades com a sociedade. No site qualquer pessoa pode acessar e ter informações de como funciona o trabalho da empresa nas áreas em que atua.

Lá o usuário também encontra a descrição de mais de 290 processos utilizados pela Epagri, organizados por áreas temáticas. Também estão disponíveis os fluxos de trabalho e as responsabilidades de cada etapa dos serviços prestados, as ferramentas de gestão e planejamento usadas na rotina da empresa e informações que mostram como a Epagri gera valor público, conectando pesquisa científica, apoio técnico e formação de agricultores em todo o Estado.

Para conhecer a plataforma, acesse:  cadeiadevalor.epagri.sc.gov.br

Mais informações e entrevistas

Denilson Dortzbach, gerente estadual de Planejamento da Epagri, fone 3665-5157

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-9596

VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto
Foto: Reprodução/Secom SC Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Foto: Reprodução/Secom SC Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno
