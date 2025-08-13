WhatsApp

Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o ...

13/08/2025 18h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Governo do Pará
Governo do Pará

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o Decreto 12527/25 , a Medida Provisória 1303/25 e o Plano Espacial Marítimo.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 3, e atende a pedido do deputado João Daniel (PT-SE).

A audiência será interativa. Veja a lista de convidados e envie suas perguntas .

Segundo o parlamentar, o objetivo é debater três medidas de grande impacto social e institucional: o Decreto 12527/25, que modifica as regras de concessão do seguro-defeso e afeta diretamente os pescadores artesanais; a MPV 1303/25, que trata da tributação de ativos e pode gerar reflexos socioeconômicos para comunidades dependentes de políticas públicas; e o Plano Espacial Marítimo, instrumento de planejamento que redefine o uso do espaço oceânico e costeiro.

João Daniel acrescenta que as mudanças propostas afetam a atuação de populações tradicionais, pescadores e reservas extrativistas. A audiência, segundo ele, pretende reunir representantes de órgãos governamentais e movimentos sociais para promover um debate qualificado e participativo sobre esses temas.

