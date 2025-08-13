WhatsApp

Economia

A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço

Medida provisória para apoiar setor produtivo foi assinada hoje

13/08/2025 19h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Ao assinar medida provisória que viabiliza uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (13) que o governo estava passando a bola para o Congresso Nacional.

“Meu caro Davi [Alcolumbre, presidente do Senado], meu caro Hugo Motta [presidente da Câmara dos deputados], companheiros deputados e senadores, a bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados.”

“Nós também estaremos dando ao mundo uma saída. Muitos países estão com a mesma dificuldade que o Brasil. Estamos mostrando que é assim que se faz. E, se tiver mais coisa, vamos fazer”, completou Lula.

Para o presidente, a “aposta” feita pelo governo de Donald Trump contra o Brasil pode não dar certo para os norte-americanos, citando que o preço de alguns produtos no país estadunidense, incluindo o da carne, já estão elevados.

“Nossos amigos americanos, toda vez que resolvem brigar com alguém, tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas com quem eles querem brigar”, disse. “O Brasil não tinha efetivamente nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer tese de que, no Brasil, não respeitamos os direitos humanos.”

Para Lula, o debate sobre as tarifas não é econômico, mas político e ideológico.

“A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente – se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira”.

