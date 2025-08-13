WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Folha Popular
Sala
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Câmara

Governo afirma que está buscando ampliar lista de exceções do tarifaço americano

Uma das ações buscadas pelo governo é remover restrições como a que limita a entrada de determinadas máquinas apenas se destinadas ao setor aeronáu...

13/08/2025 20h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, disse aos deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, nesta quarta-feira (13), que o governo está trabalhando com empresários para ampliar a lista de exceções da tarifa de 40% aplicada pelo governo norte-americano aos produtos de exportação brasileiros. Paralelamente, a pasta também busca acelerar parcerias comerciais com outros países.

Em 30 de julho, foi divulgado o tarifaço de 40%, mas já havia uma taxação adicional de 10% anunciada em abril.

Uma das ações buscadas pelo governo é remover restrições como a que limita a entrada de determinadas máquinas apenas se destinadas ao setor aeronáutico.

Diante da incerteza geral provocada pelas mudanças tarifárias nos Estados Unidos, a secretária de Comércio Exterior explicou que outra saída é fortalecer o comércio baseado em regras. Ela citou os acordos do Mercosul com Singapura, União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio. Além disso, estão sendo feitos acordos sanitários para a habilitação de novas exportações para o Vietnã e Turquia.

“Há tratativas avançadas com União Europeia e Reino Unido para a reabertura do mercado de pescado nesses países. O vice-presidente Geraldo Alckmin está indo para o México no final do mês com uma delegação empresarial com foco em buscar novos mercados no México para produtos que vão sofrer dificuldades no mercado americano.”

Empresas americanas
Tatiana afirmou que serão prejudicadas muitas empresas brasileiras que se estabeleceram, principalmente no Sul do país, apenas para exportar produtos que atendem especificidades do mercado americano. São Paulo é o estado mais afetado por exportar mais. O Ceará é o que mais destina produtos para os Estados Unidos em relação ao total exportado – quase 45%. Em seguida, vêm o Espírito Santo e a Paraíba ( veja tabela abaixo ).

A secretária apontou contradições no tarifaço, como a existência de afiliadas de empresas multinacionais controladas pelos Estados Unidos no Brasil. "Há muito comércio intrafirma, o que evidencia a falta de lógica econômica dessas barreiras comerciais, porque muitas vezes são empresas americanas no Brasil que passam a ter dificuldade de exportar para os Estados Unidos, quando, na verdade, muitos desses investimentos ocorrem em função dessas operações.”

A maior contradição é a de que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos e, segundo Tatiana, o número é até maior pelas contas americanas, chegando a US$ 28 bilhões em 2024. O imposto de importação médio que o Brasil cobra dos Estados Unidos é de apenas 2,73%.

A secretária Tatiana Prazeres disse que em 18 de agosto o governo brasileiro envia sua defesa para a chamada investigação 301 do governo americano contra práticas comerciais brasileiras, o que incluiu a criação do Pix. No começo de setembro, o governo terá que enviar representantes aos Estados Unidos para a continuação desta defesa.

Estados
Vários deputados buscaram listar, na audiência, as dificuldades em seus estados. O deputado Cobalchini (MDB-SC) citou o setor moveleiro. “Não há, no curtíssimo prazo, o que fazer em relação às fábricas de móveis preparados para os Estados Unidos. Tecnologias de ponta empregadas nessas empresas; funcionários preparados, treinados; empresas, inclusive, referências para o mundo.”

Também o deputado Gilson Daniel (Pode-ES) destacou produtos agrícolas, como café, frutas, pimenta do reino, macadâmia e ovos.

O deputado Alexandre Guimarães (MDB-TO) disse que é preciso haver união para enfrentar as ameaças comerciais. “É necessário que nessa crise nós busquemos alternativas de diversificação de mercado e que a gente não fique mais monopolizando ou romantizando uma bandeira ou um país. Precisamos defender a soberania deste país, garantir a economia dos brasileiros e a sobrevivência das relações comerciais, mas do Brasil para o mundo todo, porque capacidade a gente tem para tal.”

O deputado Vitor Lippi (PSDB-SP) disse que, em São Paulo, cerca de 150 indústrias correm o risco até de fechamento, porque 40% a 70% do seu faturamento vêm de exportações para os Estados Unidos. Segundo ele, são 120 mil empregos diretos e indiretos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de inviolabilidade de tenda cigana
Governo do Pará Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão debate reformas trabalhista e previdenciária e lei sobre terceirizações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima:
13°

Sensação

1.42 km/h

Vento

92%

Umidade

Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Sala
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Últimas notícias
Há 36 segundos Aumento do tempo de internação de menores infratores avança
Há 38 segundos CCJ vai promover audiência pública sobre sexualização de menores na internet
Há 41 segundos Sergio Moro defende fim do foro privilegiado
Há 43 segundos Lucas Barreto critica obstáculos à exploração de petróleo na costa do Amapá
Há 47 segundos CDH fará diligência na casa de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar
Império
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Império
Raffaelli
Tarzan
Meganet
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados