Lucas Barreto critica obstáculos à exploração de petróleo na costa do Amapá

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (13), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) afirmou que o avanço de mais uma etapa do processo de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na Margem Equatorial representa um progresso importante para o Amapá. O senador alertou, porém, que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Segundo ele, o estado enfrenta obstáculos impostos por setores que buscam impedir o desenvolvimento regional sob justificativas ambientais.

O parlamentar criticou propostas de criação de reservas na costa amapaense e citou ações de organizações não governamentais, pareceres técnicos e decisões do Ministério Público Federal que, segundo ele, tentam inviabilizar a exploração de petróleo e gás na região. Lucas Barreto também defendeu a revisão da legislação ambiental para permitir o avanço de projetos estratégicos como a pavimentação da BR-319.

— Fizemos tudo isso e faremos o que for preciso com a coragem que poucos têm de enfrentar de peito aberto um sistema perversamente preparado para impedir o desenvolvimento do Amapá. A luta pela exploração de petróleo e gás na costa amapaense não admite neutralidade confortável, muito menos discurso morno e oportunista — declarou.

Lucas Barreto ainda manifestou apoio aos colegas senadores do Amazonas diante dos entraves à conclusão da BR-319, destacando que a rodovia é essencial para a integração da região ao restante do país e para o escoamento de produtos. Ao defender um modelo de desenvolvimento aliado à preservação ambiental, o senador afirmou que a floresta amazônica “é habitada, com gente viva que sonha, trabalha e merece prosperar”.