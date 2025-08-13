WhatsApp

Senado Federal

CCJ vai promover audiência pública sobre sexualização de menores na internet

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai promover uma audiência pública sobre as denúncias de sexualização de menores na internet. Serão conv...

13/08/2025 22h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A audiência foi solicitada pela senadora Eliziane Gama - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
A audiência foi solicitada pela senadora Eliziane Gama - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai promover uma audiência pública sobre as denúncias de sexualização de menores na internet. Serão convidados para o debate representantes das principais plataformas digitais do país. O requerimento para a audiência ( REQ 20/2025 – CCJ ), apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), foi aprovado pela comissão na tarde desta quarta-feira (13). A data da audiência ainda será marcada.

A senadora quer um debate com os executivos dasbig techssobre as denúncias feitas pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. O influenciador disse que há nas redes sociais uma livre circulação de conteúdos de adultização e sexualização de crianças e adolescentes.

No requerimento, Eliziane também propõe um convite a Felca, para que ele detalhe as denúncias, feitas em recente vídeo no YouTube. Ela ainda sugeriu ouvir representantes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.

— O assunto é muito grave. Precisamos compreender como asbig techsabordam esse tema e como usam os algoritmos que acabam proliferando esse tipo de prática — registrou a senadora em vídeo divulgado por sua assessoria.

Felca

A preocupação com a exploração e a sexualização de menores em redes sociais ganhou repercussão nos últimos dias depois que Felca divulgou seu vídeo com as denúncias. Ele acusou o influenciador Hytalo Santos de sexualizar a imagem de menores.

Felca tem quase 16 milhões de seguidores no Instagram e quase 6 milhões no YouTube. O vídeo em que ele faz as denúncias, divulgado na última quarta-feira (6), tem mais de 32 milhões de visualizações. Já o empresário e influenciado Hytalo Santos teve sua página no Instagram desativada.

Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Aumento do tempo de internação de menores infratores avança
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
