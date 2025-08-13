Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco

Nesta quarta-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a inauguração de uma fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) no município de Goiana (PE). Para ele, a inauguração é um marco da soberania nacional, da ciência aplicada e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade inaugurada nesta quinta-feira (14) será a maior fábrica de medicamentso hemoderivados da América Latina, com 17 prédios e capacidade de processar até 500 mil litros de plasma por ano. Para Humberto, o investimento de R$ 1,9 bilhão insere o estado de Pernambuco e o Brasil no mapa global da indústria farmacêutica de alta tecnologia.

— Estamos falando de uma conquista que unirá ciência, tecnologia, compromisso social e visão estratégica — disse.

Humberto afirmou que a nova instalação permitirá que o Brasil processe integralmente o plasma coletado em território nacional. Para ele, isso significa a autossuficiência na produção de medicamentos vitais e insumos indispensáveis para pacientes do SUS.

O senador parabenizou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por retomar investimentos na Hemobrás após o que chamou de "boicotes" em governos passados. A empresa foi criada em 2004, durante a gestão de Humberto Costa no Ministério da Saúde.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Rodrigo Baptista.