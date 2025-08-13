WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sala
APPATA
Unimed
Niederle
Folha Popular
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Meganet
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco

Nesta quarta-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a inauguração de uma fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnol...

13/08/2025 23h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Nesta quarta-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a inauguração de uma fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) no município de Goiana (PE). Para ele, a inauguração é um marco da soberania nacional, da ciência aplicada e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade inaugurada nesta quinta-feira (14) será a maior fábrica de medicamentso hemoderivados da América Latina, com 17 prédios e capacidade de processar até 500 mil litros de plasma por ano. Para Humberto, o investimento de R$ 1,9 bilhão insere o estado de Pernambuco e o Brasil no mapa global da indústria farmacêutica de alta tecnologia.

— Estamos falando de uma conquista que unirá ciência, tecnologia, compromisso social e visão estratégica — disse.

Humberto afirmou que a nova instalação permitirá que o Brasil processe integralmente o plasma coletado em território nacional. Para ele, isso significa a autossuficiência na produção de medicamentos vitais e insumos indispensáveis para pacientes do SUS.

O senador parabenizou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por retomar investimentos na Hemobrás após o que chamou de "boicotes" em governos passados. A empresa foi criada em 2004, durante a gestão de Humberto Costa no Ministério da Saúde.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Rodrigo Baptista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O prsidente da CCJ, Otto Alencar, conduziu as sabatinas desta quarta (13) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
O projeto do senador Fabiano Contarato foi relatado pela senadora Damares Alves, presidente da CDH (D) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Aumento do tempo de internação de menores infratores avança
A audiência foi solicitada pela senadora Eliziane Gama - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado CCJ vai promover audiência pública sobre sexualização de menores na internet
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
10°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
10°

Sensação

1.37 km/h

Vento

95%

Umidade

Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Últimas notícias
Há 38 minutos Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Há 2 horas Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Há 2 horas Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Há 2 horas Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Há 2 horas Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Sicredi
Unimed
Império
Seco
Ipiranga
Sala
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Unimed
Sicoob
APPATA
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados