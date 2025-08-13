WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Folha Popular
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Sala
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Câmara

Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar

Proposta segue em análise na Câmara

13/08/2025 23h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4752/24 , que torna crime o assédio moral praticado no contexto militar, envolvendo condutas como depreciação, humilhação ou tratamento rigoroso que prejudique a imagem, o desempenho ou a saúde do militar.

Segundo o texto, pratica assédio moral no meio militar quem atua para depreciar, constranger, humilhar ou degradar, de modo reiterado, outro militar, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica em serviço ou fora dele. A pena prevista é de um a três anos de reclusão.

A proposta altera o Código Penal Militar . O relator, deputado Capitão Alden (PL-BA), recomendou a aprovação do projeto, que foi apresentado à Câmara pelo deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

Capitão Alden observou que o assédio moral prejudica a saúde mental dos trabalhadores, aumentando a incidência de estresse, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e doenças cardiovasculares.

“A persistência do problema revela a necessidade de medidas penais específicas, principalmente nas instituições militares e policiais, onde o tema ainda encontra resistência e silenciamento”, disse o relator. “A denúncia de assédio moral nesses ambientes costuma implicar represálias e prejuízos profissionais, o que agrava a subnotificação e a perpetuação do problema.”

O relator disse ainda que, em instituições de segurança ou nas Forças Armadas, o assédio moral apresenta risco ampliado em razão do porte de armas pelos agentes, podendo também comprometer o bom funcionamento de instituições essenciais à ordem pública. “Há registros de casos em que vítimas de assédio reagiram de forma trágica, como o de um policial civil que assassinou um colega em uma delegacia no Ceará em 2023, alegando ter sido humilhado”, afirmou.

Ordens exageradas
O projeto também define como assédio moral situações em que as ordens são exageradas e injustas, como obrigar o militar a fazer atividades mais complicadas do que o necessário ou além do que ele é capaz de realizar, assim como excesso de tarefas, cobranças de metas impossíveis e outras práticas abusivas nas relações de trabalho.

Próximas etapas
A proposta ainda será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votada pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Agência Brasil Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Governo afirma que está buscando ampliar lista de exceções do tarifaço americano
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
10°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
10°

Sensação

1.37 km/h

Vento

95%

Umidade

Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
APPATA
Tarzan
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Império
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Seco
Império
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Últimas notícias
Há 38 minutos Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Há 2 horas Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Há 2 horas Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Há 2 horas Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Há 2 horas Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Seco
Sala
Sicredi
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Império
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Unimed
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados