WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Sicoob
APPATA
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Folha Popular
Câmara

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva

Texto segue para o Senado

14/08/2025 00h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3163/23, que passa de facultativa a obrigatória a votação não presencial nas eleições de organizações esportivas. De autoria do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ), a proposta passou pelo Plenário nesta quarta-feira (13) e será enviada ao Senado.

O projeto altera a Lei Geral do Esporte e mantém a necessidade de que o sistema de recolhimento de votos seja imune a fraude.

Ex-presidente do Flamengo, o deputado Bandeira de Mello afirmou que a proposta é um instrumento de democratização das decisões nas agremiações esportivas. "É muito desagradável você querer participar da eleição no seu clube e não poder porque não está na sede naquele momento", afirmou.

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) ressaltou que a aprovação da proposta vai permitir aos torcedores votar nos presidentes de seus clubes, mesmo morando distantes da sede. "Hoje, o flamenguista que mora no Maranhão ou em qualquer parte deste país não vai poder votar na escolha de seu presidente", disse.

O relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), afirmou que a proposta fortalece a autonomia das entidades desportivas. O relatório de Andrada foi lido em Plenário pelo deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP).

Interferência
Já o deputado Luiz Lima (Novo-RJ) declarou que a proposta é uma interferência do Estado nos clubes. "Cabe ao estatuto de cada clube definir sobre essa possibilidade. Não pode o Estado intervir sobre uma decisão de um ente privado", afirmou.

Segundo ele, a medida pode inviabilizar a eleição de um clube pequeno. "Vai ter sócio que estará fora e entrará na Justiça para assegurar poder de voto por carta, por aplicativo não criado. A ideia não é boa para os clubes pequenos do Brasil", disse.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Agência Brasil Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Governo afirma que está buscando ampliar lista de exceções do tarifaço americano
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
10°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
10°

Sensação

1.37 km/h

Vento

95%

Umidade

Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Sala
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Meganet
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Império
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 38 minutos Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Há 2 horas Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Há 2 horas Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Há 2 horas Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Há 2 horas Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Seco
APPATA
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Império
Unimed
Sala
Fitness
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados