27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha

55 996446296
O Ginásio Municipal de Esportes de Vista Gaúcha será palco, a partir deste sábado (16), do Campeonato Municipal de Futsal 2025. A competição contará com a participação de 27 equipes distribuídas em quatro categorias: masculino sub-15, feminino livre, master (acima de 40 anos) e masculino livre.
De acordo com o secretário de Desporto, Lazer e Turismo, João Valdez Bier, o campeonato reúne cinco equipes na categoria sub-15, quatro no feminino, quatro no master e 14 no masculino livre. “Será uma grande oportunidade para o público prestigiar o talento local e incentivar a prática esportiva em todas as faixas etárias”, destacou.
A primeira rodada, marcada para sábado à noite, terá quatro jogos:
O evento promete movimentar o esporte local e atrair torcedores de todas as idades para acompanhar as partidas no ginásio municipal.
Com informações Radio A Verdade
Sensação
Vento
Umidade