27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha

O Ginásio Municipal de Esportes de Vista Gaúcha será palco, a partir deste sábado (16), do Campeonato Municipal de Futsal 2025. A competição contará com a participação de 27 equipes distribuídas em quatro categorias: masculino sub-15, feminino livre, master (acima de 40 anos) e masculino livre.

De acordo com o secretário de Desporto, Lazer e Turismo, João Valdez Bier, o campeonato reúne cinco equipes na categoria sub-15, quatro no feminino, quatro no master e 14 no masculino livre. “Será uma grande oportunidade para o público prestigiar o talento local e incentivar a prática esportiva em todas as faixas etárias”, destacou.

A primeira rodada, marcada para sábado à noite, terá quatro jogos:

19h00 – Harmônia Tiradentes A x Três Bocas (Livre, chave B)

– Harmônia Tiradentes A x Três Bocas (Livre, chave B) 19h40 – Saltinho do Guarita A x Grêmio Esportivo Juventude (Livre, chave A)

– Saltinho do Guarita A x Grêmio Esportivo Juventude (Livre, chave A) 20h20 – Linha Tigre/É Us Guri x União/Lojas Cavalheiro (Livre, chave A)

– Linha Tigre/É Us Guri x União/Lojas Cavalheiro (Livre, chave A) 21h00 – Linha Bonita x Linha Crespan/Raffaelli (Livre, chave B)

O evento promete movimentar o esporte local e atrair torcedores de todas as idades para acompanhar as partidas no ginásio municipal.

Com informações Radio A Verdade