Tenente Portela

Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município

Administração

14/08/2025 10h34
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou na terça-feira, 12, no Centro Cultural, a entrega de insumos e a promoção de uma palestra técnica para 89 produtores de leite, como parte do Programa de Incentivo à Atividade Leiteira.

A ação integra o Programa de Recuperação de Pastagens, que busca aumentar a produtividade e a sustentabilidade da pecuária leiteira no município. Cada produtor recebeu quatro sacas de adubo e duas de ureia, totalizando 356 sacas de adubo e 178 de ureia — 534 sacas no total, equivalentes a 26,70 toneladas. O investimento foi de R$ 83.980,40, sendo R$ 48.606,40 provenientes de recursos municipais e R$ 35.374,00 do Estado. O valor médio por beneficiário foi estimado em R$ 943,60.

Durante o encontro, os produtores participaram de uma palestra técnica com orientações sobre manejo, nutrição animal e práticas voltadas ao aumento da produtividade e à preservação ambiental.

O ato contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos, da equipe técnica da pasta e de representantes da Emater. Conforme destacou o prefeito, a iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento da agricultura familiar, o desenvolvimento econômico do campo e a valorização do trabalho dos produtores de leite.

