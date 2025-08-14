WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Fitness
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Império
Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Justiça

MP pede prisão preventiva de jovens que doparam turistas ingleses

Golpe "Boa noite, Cinderela" foi aplicado na Lapa, no Rio

14/08/2025 11h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nessa quarta-feira (13), Amanda Couto Deloca, Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira por roubo com violência, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa, após doparem dois turistas ingleses com o golpe conhecido como “Boa noite Cinderela”. Raiane tem mais de 20 anotações criminais na polícia, já foi condenada a seis meses de prisão pelo mesmo tipo de crime.

A denúncia também requereu a prisão preventiva das três, diante do histórico de crimes semelhantes e do risco de novos delitos. O caso ocorreu na madrugada de 8 de agosto, na Lapa, bairro boêmio da região central da cidade. De acordo com a Polícia Civil, as três estariam escondidas no Complexo do Chapadão, na zona norte, e continuam foragidas.

O “Boa noite, Cinderela” é um tipo de golpe em que a vítima ingere, involuntariamente, substâncias psicoativas capazes de causar efeitos adversos para que um crime seja mais facilmente realizado. A substância é colocada no copo de bebida das vítimas, que após a ingestão perdem totalmente o controle e desmaiam em poucos minutos.

De acordo com a denúncia, após participarem de um evento na Fundição Progresso, na Lapa, os turistas ingleses Mihailo Petrovic e Diego Bravo conheceram as três jovens. As mulheres convidaram os visitantes a continuar a noite na orla de Ipanema, oferecendo caipirinhas adulteradas com substância capaz de causar sonolência e desorientação.

No mesmo dia, o trio acessou indevidamente a conta bancária de Mihailo e tentou realizar uma transação não autorizada no valor de £16.000 (dezesseis mil libras esterlinas). A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram subtrair £2.100 (duas mil e cem libras esterlinas), sendo £300 utilizadas para compra de criptomoeda e £1.800 transferidas em quatro operações. Segundo o MPRJ, as acusadas repetiram a mesma forma de agir em crimes anteriores.

O caso ganhou repercussão internacional e foi divulgado pelos jornais ingleses, gravado em vídeo por uma testemunha, mostrando as mulheres embarcando em um táxi logo após o crime. Os turistas foram deixados cambaleando na Avenida Vieira Souto, na orla da praia de Ipanema, totalmente desnorteados, em estado alterado de consciência. Um deles caiu na areia da praia e ficou desacordado. O motorista do táxi confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram formalmente as autoras na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, reforçando as provas.

Na denúncia, o MPRJ solicita ainda que as acusadas indenizem cada vítima em R$ 30 mil por danos materiais e morais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
© Joedson Alves/Agencia Brasil STF responsabilizou 1.190 pessoas por atos antidemocráticos de 2023
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil STF faz hoje acareação de Cid e Câmara, réus na trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Sala
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Império
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Fitness
Império
Ipiranga
Últimas notícias
Há 1 hora “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
Há 1 hora RJ: em 45 dias, batalhão tem 2 grupos de PM presos por vender serviços
Há 1 hora Votações da CRE ficam para a próxima reunião
Há 1 hora Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios
Há 1 hora Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Império
Fitness
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Seco
Ponto Grill
Império
APPATA
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Seco
Império
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados