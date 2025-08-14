Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025

55 996446296
O esporte gaúcho tem mais uma vitória para celebrar. Administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Pró-Esporte RS registra recorde de projetos inscritos, alcançando marcas históricas desde a criação do programa da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). A última janela semestral, finalizada em agosto, contou com 845 iniciativas inscritas, tornando-se a janela com mais inscrições. Somado ao primeiro lote de 2025, que teve 531 candidatos, este é o ano com o maior número de projetos na história, com 1.376 cadastros.
Antes, a maior janela semestral havia sido registrada no segundo lote de 2023, com 610 inscritos. O recorde de inscrições no ano também pertencia a 2023, com 950 projetos cadastrados. O resultado confirma o investimento e a atenção do governo do Estado às mais variadas modalidades e finalidades presentes no programa, do esporte escolar ao alto rendimento e olímpico.
O secretário do Esporte e Lazer, JulianoFranczak, o Gaúcho da Geral, comemora a adesão da comunidade esportiva do Rio Grande do Sul. "O desenvolvimento do esporte gaúcho é uma das prioridades do nosso trabalho na Secretaria do Esporte e Lazer. Programas como Pró-Esporte apoiam entidades e atletas. Este trabalho é fundamental para o futuro do nosso esporte. O recorde de inscritos no programa mostra a confiança da comunidade esportiva no nosso time e aumenta a nossa responsabilidade para seguir fazendo a diferença”, exalta o titular da pasta.
Mais investimento e modalidades contempladas
Dividido em dez linhas de financiamento para diferentes áreas e públicos, o Pró-Esporte é gerido pelo Departamento de Fomento (Defom) da SEL e busca incentivar projetos esportivos que trazem benefícios a toda a população. Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, indo de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado.
O programa passou por um processo de democratização, saindo de 14 para mais de 60 modalidades esportivas atendidas. Os projetos inscritos aumentaram de 132 para mais de 2,4 mil e os contemplados foram ampliados de 83 para mais de 700, fortalecendo, assim, a capilaridade e o impacto social da iniciativa.
A marca atingida demonstra o interesse das instituições e o sucesso do programa, como avalia o diretor doDefom, Augusto Schlee. “Esse número histórico de inscrições confirma o papel estratégico do Pró-Esporte como política pública de fomento ao esporte em suas múltiplas dimensões. É um reflexo do trabalho coletivo entre gestores, entidades, atletas e do esforço permanente da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul em tornar o acesso ao programa cada vez mais democrático, transparente e eficiente”.
O Pró-Esporte RS funciona com financiamento indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura. Todos os projetos inscritos passam pela Câmara Técnica do Pró-Esporte RS, que é um colegiado responsável pelo julgamento do mérito dos projetos esportivos guiados por seu regimento interno.
