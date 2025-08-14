Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025

Antes, a maior janela semestral havia sido registrada no segundo lote de 2023, com 610 inscritos. O recorde de inscrições no ano também pertencia a 2023, com 950 projetos cadastrados. O resultado confirma o investimento e a atenção do governo do Estado às mais variadas modalidades e finalidades presentes no programa, do esporte escolar ao alto rendimento e olímpico.

O secretário do Esporte e Lazer, JulianoFranczak, o Gaúcho da Geral, comemora a adesão da comunidade esportiva do Rio Grande do Sul. "O desenvolvimento do esporte gaúcho é uma das prioridades do nosso trabalho na Secretaria do Esporte e Lazer. Programas como Pró-Esporte apoiam entidades e atletas. Este trabalho é fundamental para o futuro do nosso esporte. O recorde de inscritos no programa mostra a confiança da comunidade esportiva no nosso time e aumenta a nossa responsabilidade para seguir fazendo a diferença”, exalta o titular da pasta.



Mais investimento e modalidades contempladas

Dividido em dez linhas de financiamento para diferentes áreas e públicos, o Pró-Esporte é gerido pelo Departamento de Fomento (Defom) da SEL e busca incentivar projetos esportivos que trazem benefícios a toda a população. Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, indo de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado.