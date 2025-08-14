WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Câmara

“Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta

Segundo o presidente, o tema será levado ao Plenário quando houver maioria no Colégio de Líderes

14/08/2025 12h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Acervo Câmara dos Deputados
Acervo Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em entrevista à GloboNews que não irá ceder à chantagem de pautar o projeto da anistia, proposto pela oposição durante a ocupação do Plenário da Casa na semana passada, mas também afirmou que não tem preconceito com nenhuma pauta. Segundo Motta, havendo maioria no Colégio de Líderes para votar a proposta, o tema pode ir ao Plenário.

Motta reforçou que não irá negociar as prerrogativas de presidente e lembrou que essas exigências da oposição para desocupar a mesa do Plenário não entraram na pauta desta semana.

De acordo com o presidente, não há ambiente na Casa para uma anistia ampla, geral e irrestrita (aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e acusados de planejar um golpe de Estado). Ele disse que pode ser negociado um texto que revise as penas de alguns condenados e abrande o regime dos presos pelos ataques às instituições e tentativa de golpe. Segundo Motta, não é razoável conceder anistia a quem “planejou matar pessoas”.

“Há preocupação com pessoas que não tiveram papel central e que, pela cumulatividade das penas, tiveram penas altas, e em uma reavaliação das penas possam ir para um regime mais suave. Há uma preocupação com penas exageradas e isso, talvez, consiga unir o sentimento médio da Casa”, afirmou o presidente.

“Da mesma forma que tivemos a condição política de não ceder à chantagem dessa pauta, não podemos ter preconceito com pautas. As pautas devem continuar a ser trazidas, e o Colégio de Líderes decide se têm maioria para serem levadas ao Plenário ou não”, ponderou.

Motta afirmou que os eventos de 8 de janeiro foram muito graves e que o ambiente da Casa é que acontecimentos como esses (como a tentativa de golpe e a obstrução física do Plenário) não voltem a se repetir.

“Ninguém quer fazer nada na calada da noite, de forma atropelada, porque o que aconteceu em 8 de janeiro foi muito grave e muito triste para a nossa democracia”, disse o parlamentar.

Foro privilegiado
Em relação às propostas de mudanças do foro por prerrogativa de função, chamado de foro privilegiado, Motta afirmou que se trata de um tema complexo e que não há um texto pronto sobre o assunto. O presidente ressaltou que é preciso cuidado para que a mudança não seja vista como uma forma de a Câmara buscar impunidade, mas reconheceu que há um sentimento de incômodo com algumas decisões do STF sobre parlamentares.

Ele defendeu as prerrogativas parlamentares e o livre exercício do mandato, mas afirmou que é preciso deixar claro qual é o texto, qual o seu objetivo e o que está sendo discutido sobre o foro.

“Sou defensor das prerrogativas parlamentares. Por mais que se tenha crítica à sua atuação, é uma atividade que tem de estar protegida para o livre exercício do mandato. Não é razoável que um deputado seja punido por crimes de opinião. Isso não é bom, porque gera esse sentimento de solidariedade recíproca. Vamos continuar tratando com muito equilíbrio e diálogo, para que a decisão do Colégio de Líderes e da maioria seja respeitada” afirmou Hugo Motta.

Investigações
Antes da aprovação do foro privilegiado, a lei exigia que o Congresso desse autorização para que a Justiça prosseguisse com as investigações e julgasse um deputado ou senador – mesmo que fosse por crime comum. Segundo Motta, um parlamentar hoje é julgado por uma turma de cinco ministros do Supremo, sem direito a recorrer, enquanto o cidadão comum, que não tem prerrogativa de foro, só vai cumprir a pena depois de um órgão colegiado julgar.

“O cidadão comum tem duas instâncias, e, em razão do foro, você tem só uma instância, não há vantagens, e é isso que está sendo um pouco discutido, nessa questão da abertura de processo. Mas não há um texto – se entra crime comum ou exclusivo de atividades parlamentares – mas isso tem que ser discutido”, disse o presidente da Câmara.

“Há uma confusão institucional que o País está passando e temos parlamentares sendo investigados por crimes de opinião. Essas prerrogativas podem ser rediscutidas. Já tivemos esse modelo, tem uma discussão interna sobre uma possível volta da autorização legislativa para que processos possam seguir contra parlamentares”, reforçou Motta.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova isenção de ITR para propriedade com brigada particular contra incêndio
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova ampliação de desconto na conta de luz para agricultura familiar
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que suspende participação do MST em conselho do governo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Império
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Fitness
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Sicoob
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Império
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Últimas notícias
Há 1 hora “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
Há 1 hora RJ: em 45 dias, batalhão tem 2 grupos de PM presos por vender serviços
Há 1 hora Votações da CRE ficam para a próxima reunião
Há 1 hora Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios
Há 1 hora Pró-Esporte RS registra janela histórica e bate recorde de projetos inscritos em 2025
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Seco
Meganet
Império
F&J Santos
APPATA
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Império
Ipiranga
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Sala
Fitness
Ipiranga
Império
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados