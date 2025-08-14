WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Folha Popular
Lazzaretti
Sala
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Niederle
Tarzan
Raffaelli
Senado Federal

LDO de 2026 deve ser votada no início de setembro, diz Efraim

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União-PB), informou que a votação final do projeto da Lei de Diretrizes Or...

14/08/2025 13h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Efraim: comissão quer regularizar tramitação das matérias orçamentárias para que Orçamento seja votado no prazo - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Efraim: comissão quer regularizar tramitação das matérias orçamentárias para que Orçamento seja votado no prazo - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União-PB), informou que a votação final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Orçamento de 2026 está prevista para 3 de setembro. Em entrevista na quarta-feira (13), o senador disse que o colegiado está ajustando o calendário das matérias orçamentárias com o objetivo de votar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2026) em dezembro.

— Lançamos hoje [quarta] esse calendário com a previsão de votação da LDO [ PLN 2/2025 ] para o início de setembro, dia 3 de setembro, e junto com esse envio da PLOA, a gente quer colocar o cronograma nos eixos, trazê-lo para dentro da expectativa oficial, para que a gente consiga votar o Orçamento de 2026 até dezembro de 2025, regularizando assim sua tramitação. Até porque é preciso ter segurança jurídica, é preciso ter transparência e a percepção de que um governo que gasta com responsabilidade transmite confiança, e a gente precisa de confiança, estabilidade e equilíbrio fiscal nesse momento para o Brasil.

Também nesta quarta-feira, a secretaria da CMO publicou na página da comissão o prazo para a apresentação de emendas à LDO de 2026. As emendas ao texto podem ser apresentadas a partir desta quarta-feira (14) até 26 de agosto.

Como o Orçamento de 2025 foi aprovado três meses após o prazo, já em março deste ano, o calendário orçamentário de 2026 já iniciou com atraso.

Relatório preliminar

O relatório preliminar ao projeto da LDO de 2026, do deputado Gervásio Maia (PSB-PB), foi aprovado em 15 de julho pela CMO . Na ocasião, o relator disse que analisou as 60 sugestões recebidas e acolheu as que elevam o total de emendas que os parlamentares poderão fazer ao chamado anexo de metas e prioridades para 2026, que consta da LDO. O relatório preliminar estabelece as regras para que os parlamentares apresentem emendas ao texto da proposta, principalmente o anexo de metas e prioridades.

O relator determinou que as emendas ao anexo deverão ser de acréscimo de metas vinculadas a objetivos específicos dos programas do Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027. Poderão ser apresentadas até três emendas por bancada estadual, três por comissão permanente do Senado ou da Câmara e três por parlamentar. A proposta original era de apenas duas emendas por autor.

No entanto, o presidente da CMO disse que é preciso estar atento ao equilíbrio e responsabilidade fiscal com as contas públicas e aprovar um texto condizente com a realidade financeira do país.

— No anexo de metas [do PLDO] a gente vai estabelecer as prioridades para que, no PLOA, você possa estabelecer os recursos quantitativos. Então, nesse primeiro momento, as metas e as prioridades do que é o Orçamento brasileiro e, num segundo momento, aí sim, quantificar cada ação com o recurso que é necessário, mas sempre com o olhar para a responsabilidade fiscal. Não é momento para gastança desenfreada no Brasil, não é hora de inflar projetos de cunho eleitoreiro, as eleições são em 2026. E a CMO estará muito atenta, sob a nossa presidência, para que seja respeitado o adequado balanço entre as receitas e as despesas do Brasil.

Outra determinação trazida no relatório preliminar do deputado Gervásio Maia é que as emendas de comissões e de bancadas estaduais deverão estar acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua apresentação. O relatório define que serão incorporadas ao anexo até seis emendas de bancadas estaduais e de comissões e até dez sugestões de parlamentares. Serão priorizadas emendas que prestigiem projetos em execução e aquelas compatíveis com as prioridades do PPA 2024-2027.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado pelo Senado em novembro de 2024, o PL 2.628/2022 estabelece regras para proteger crianças e adolescentes nas plataformas digitais - Foto: nensuria/Freepik Projeto do Senado para proteger crianças na internet aguarda análise da Câmara
Mourão e Moro leram relatórios na reunião da CRE - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Votações da CRE ficam para a próxima reunião
Porto do Pecém, no Ceará: exportadores terão linhas de crédito, isenção de tributos e outras medidas de apoio - Foto: Gov.do Ceará MP libera R$ 30 bi para compensar setores atingidos por tarifaço dos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.87 km/h

Vento

70%

Umidade

Sala
Império
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Sala
Ipiranga
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Há 19 minutos Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
Há 19 minutos Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Há 19 minutos Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Há 19 minutos Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Império
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Império
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Seco
F&J Santos
Tarzan
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados